Obra de recuperação da Linha 78 Sul em São Miguel é realizada após solicitação da deputada Lebrinha

A obra de patrolamento e recuperação da Linha 78 – Sul, localizada no município de São Miguel do Guaporé (RO), está em andamento após solicitação da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil). A medida visa melhorar a trafegabilidade da estrada, garantindo mais segurança e mobilidade para os motoristas.



A estrada apresentava trechos quase intrafegáveis, com buracos que dificultavam o escoamento da produção agrícola e o transporte de pessoas, inclusive de pacientes para unidades de saúde. O pedido partiu da vereadora Celma e foi atendido pela deputada, que encaminhou a solicitação ao Governo do Estado.



Com a recuperação, a via passa a oferecer melhores condições de tráfego, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do município e para a qualidade de vida da população rural. A obra também favorece o transporte escolar, de gêneros alimentícios e o deslocamento de motociclistas.



“A recuperação dessa estrada representa mais do que infraestrutura. É garantir acesso digno para quem vive na zona rural e precisa escoar sua produção, levar os filhos à escola ou buscar atendimento médico”, destacou a deputada Lebrinha.



A parlamentar agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) pela execução do serviço, que vem proporcionando melhorias não apenas a São Miguel do Guaporé, mas a diversos municípios de Rondônia. Segundo Lebrinha, ações como essa fortalecem áreas essenciais como infraestrutura, saúde e logística em todo o estado.





Texto: Julia Cardoso | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar