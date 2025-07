Alta Floresta: Deputado Jean Oliveira e vereadores Álvaro Bueno e Tia Fia reforçam apoio à Expoalta durante cavalgada

Neste domingo (20), o deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Jean Oliveira, esteve presente na tradicional Cavalgada de Alta Floresta d’Oeste, que marcou oficialmente a abertura da 35ª edição da Expoalta, uma das maiores festas agropecuárias do interior de Rondônia.



Ao lado do prefeito Gio Damo e dos vereadores Álvaro Bueno e Tia Fia, Jean Oliveira participou do percurso junto a centenas de cavaleiros e amazonas, sendo calorosamente recebido pelos moradores e visitantes que prestigiaram a cavalgada, símbolo da força e da cultura rural da região.



“Alta Floresta é uma terra de gente trabalhadora e merece eventos que valorizem a nossa cultura e gerem renda para o comércio local. Essa festa é um patrimônio do nosso povo, e é com orgulho que destinamos recursos para fortalecer ainda mais essa tradição. Parabéns aos organizadores da 35ª Expoalta”, declarou o deputado Jean Oliveira.



Foto: Reprodução/ALE-RO Tradicional Cavalgada de Alta Floresta d’Oeste (Foto: Ricardo Barros | Assessoria Parlamentar)



O vereador Álvaro Bueno destacou a importância do apoio parlamentar. “O apoio do deputado Jean Oliveira é fundamental para que a ExpoAlta continue crescendo e proporcionando lazer, cultura e oportunidades econômicas para nossa população. Estamos felizes por contar com esse olhar sensível para a nossa cidade”, declarou.



Para a vereadora Tia Fia, o evento fortalece a economia e resgata a tradição. “É lindo ver as famílias reunidas e o povo participando com tanta alegria. A cavalgada é só o começo dessa grande festa que movimenta toda a região”, afirmou.



“A Expoalta é um orgulho pra nossa cidade, e o apoio do deputado Jean Oliveira fez toda a diferença. Com essa parceria, o evento fica ainda mais forte e bonito pro nosso povo”, disse o prefeito Gio Damo.

PROGRAMAÇÃO DA 35ª EXPOALTA – 2025

23 de julho (quarta-feira): João Bosco & Vinícius



24 de julho (quinta-feira): Antony & Gabriel – Noite com portões abertos



25 de julho (sexta-feira): Os Barões da Pisadinha



26 de julho (sábado): Althair & Alexandre



De 23 a 27 de julho: Rodeio Profissional, Praça de Alimentação, Parque de Diversões e muito mais!

Texto e foto: Ricardo Barros | Assessoria Parlamentar