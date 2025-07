Deputada Dra. Taíssa celebra os 37 anos de Nova Mamoré com mais de R$ 5,9 milhões em investimentos

Nesta segunda-feira (21), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) celebrou com emoção o aniversário de 37 anos de emancipação de Nova Mamoré, sua terra natal. Em sua homenagem, a parlamentar destacou o orgulho de ver o município crescer, se desenvolver e trilhar uma trajetória construída por um povo trabalhador, acolhedor e cheio de esperança.



“Nova Mamoré é minha terra natal, onde tudo começou. Cada rua, cada canto, cada rosto conhecido traz memórias e sentimentos que carrego comigo em tudo o que faço. Tenho a honra e a responsabilidade de retribuir com trabalho e dedicação tudo o que essa terra me deu”, afirmou Dra. Taíssa.

Desde o início do seu mandato, a deputada já destinou R$ 5.922.820,00 em emendas parlamentares para Nova Mamoré, com investimentos que vêm gerando impactos reais na vida da população.



Entre as principais ações realizadas com os recursos, destacam-se:

Aquisição de ambulância e equipamentos cirúrgicos, fortalecendo a estrutura de saúde do município;



Unidade Móvel Odontológica, ampliando o acesso a atendimentos bucais;



Equipamentos agrícolas como tratores, ensiladeiras e colhedeiras de forragem para diversas associações rurais;



Asfaltamento no distrito de Jacinópolis, atendendo a uma demanda histórica da comunidade;



Emenda para a realização da 6ª Festa do Leite, tradicional evento que valoriza a cultura rural e os produtores locais.



“Estarei sempre ao lado da minha gente, lutando por dias melhores para todos. Nova Mamoré é parte de quem eu sou”, concluiu a deputada.

E como sempre reforça em seu mandato: “É o recurso do povo, voltando para o povo.”





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Korynna Alexandra I Assessoria Parlamentar