De norte a sul de Rondônia, Ismael Crispin transforma demandas em entregas que fazem a diferença

Cumprindo o compromisso de transformar a confiança da população em ações concretas, o deputado estadual Ismael Crispin (MDB) realizou, entre os meses de janeiro e julho deste ano, uma verdadeira maratona de entregas em Rondônia. De norte a sul do estado, os investimentos viabilizados por meio de emendas parlamentares têm impactado positivamente áreas essenciais como saúde, agricultura, infraestrutura e segurança pública.



Resultados que chegam



Na agricultura familiar, diversas associações foram contempladas com tratores, máquinas, implementos e equipamentos que fortalecem a produção e melhoram a qualidade de vida no campo. Em São Miguel do Guaporé, a Associação Unidos Venceremos (UNIVER) recebeu uma máquina beneficiadora de café, enquanto o Centro Comunitário Bom Futuro foi contemplado com uma ensiladeira e uma carreta basculante.



No distrito de Santana do Guaporé, cinco associações também foram beneficiadas com a entrega de implementos agrícolas.

Nova Brasilândia do Oeste, Urupá, Espigão do Oeste, Seringueiras, São Francisco do Guaporé e Cujubim também receberam equipamentos destinados a associações locais, reforçando a importância do campo para o desenvolvimento do estado.



Na saúde, o deputado garantiu a entrega de veículos, ambulâncias e equipamentos para fortalecer o atendimento em Costa Marques, Alta Floresta do Oeste, Colorado do Oeste, Corumbiara, Ji-Paraná e Rio Crespo. Entre os destaques estão a entrega de uma Hilux para o distrito de Nova Gease, ambulância para Corumbiara e aparelhos de ultrassonografia para UBSs em Ji-Paraná e Rio Crespo.



Outro avanço significativo foi a entrega da Capela Ecumênica Mortuária em Seringueiras, um espaço humanizado para acolher as famílias em momentos de despedida. Já em Pimenta Bueno, a segurança pública foi fortalecida com a inauguração do novo Quartel do Corpo de Bombeiros, estrutura moderna e preparada para oferecer resposta rápida às emergências da região.



Um mandato com presença e responsabilidade



Para o deputado Ismael Crispin, o foco é continuar ouvindo as comunidades e transformar cada demanda em ação concreta. “Cada emenda que se transforma em máquina, equipamento ou obra entregue à população é fruto de muito trabalho, escuta e articulação. Nosso mandato não promete, entrega. Seguiremos firmes, ouvindo o povo e devolvendo em forma de resultados a confiança que nos foi dada nas urnas”, finalizou Ismael.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar