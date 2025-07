Curso gratuito de panificação oferece vagas para novas turmas em Cacoal

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP) encerrou mais uma turma do curso de panificação, em Cacoal, e já abriu inscrições para novos alunos. O curso foi solicitado pelo deputado Cirone Deiró, que apresentou ao Governo do Estado, à Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e ao IDEP, a necessidade do serviço ser oferecido ao município. “Já trabalho no segmento de confeitaria e fazer esse curso foi maravilhoso, porque pude aprimorar técnicas e ampliar meu conhecimento no setor”, disse a comerciante Luciane Camiloto, acrescentando que “gostaria de agradecer ao deputado Cirone, pela iniciativa em proporcionar esse benefício à população”.



Edileusa Machado, comerciante do segmento de lanchonete, também aprovou a qualidade do curso. “ O professor é muito capacitado, atencioso e realmente colocamos a mão na massa”, disse. Ela também agradeceu a oportunidade. “Sou grata ao deputado Cirone, por essa experiência tão enriquecedora”, afirmou.



Os cursos estão sendo ministrados na carreta da Escola Móvel, estacionada em frente a Escola Josino Brito, localizada na Rua Uirapuru, no Bairro Floresta. As novas inscrições estarão abertas no período de 17 a 28 de julho. Haverá turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno, com carga horária de 20 horas de aulas presenciais. “Encerramos duas semanas de curso e estamos abrindo vagas para novos alunos, totalmente gratuitas”, disse o professor Luiz Nazareno Cortez. Ele informou que os interessados que não conseguirem se inscrever, de forma on-line, podem procurar a carreta pessoalmente, no dia de início do curso. “Tendo vagas, faremos a inscrição no local”, explicou.



Para Cirone Deiró, a qualificação profissional é um importante caminho para abrir novas perspectivas para aqueles que desejam aumentar a renda, tanto dentro da empresa onde trabalham quanto iniciando um negócio, no ramo da panificação. Segundo o deputado, o setor de produção de alimentos sempre precisará de mão de obra especializada e o curso oferecido pelo IDEP tem como objetivo capacitar profissionais para atender às necessidades de padarias e outros estabelecimentos na área de produção de pães. “Temos um compromisso com a geração de emprego e renda e identificamos a necessidade de capacitação das pessoas nessa área”, afirmou.



Orientações Gerais



INSCRIÇÕES: 17/07 a 28/07 de 2025



* As inscrições serão realizadas de forma virtual, por meio do Google Forms, conforme

links disponibilizados, sendo obrigatório o uso do e-mail do gmail para efetivação da

inscrição.

* Os participantes receberão certificados mediante presença, participação de todas as

atividades e avaliações.

* O critério de seleção é a ordem de inscrição, sendo que garantem as vagas os primeiros



inscritos que cumprirem todos os requisitos:



* Idade mínima: 16 Anos

* Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto



ATENÇÃO!!!! Para realizar a inscrição será necessário anexar um arquivo único com

os seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento (não pode ser CNH), CPF.



Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia



Início – 28/07/2025 Término: 01/08/2025



* Aulas presenciais

* Vagas: 25 vagas + cadastro reserva

* Carga horária: 20 horas

* Turno: matutino, vespertino e noturno

Link para Inscrições: https://forms.gle/ruPoDRDR64g9SErQ8







Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar