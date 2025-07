Dra. Taíssa destaca e comemora recorde de público na 3ª noite da Expoagum com show nacional em Guajará-Mirim

A terceira noite da 30ª Expoagum, realizada no sábado (12), em Guajará-Mirim, entrou para a história ao reunir mais de 30 mil pessoas no parque de exposições da Acrivale. O grande atrativo da noite foi o show nacional da cantora Marília Tavares.



A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), que esteve presente no evento, comemorou o recorde de público e reforçou a importância de garantir acesso gratuito à população. A parlamentar destinou R$858 mil em emenda parlamentar para viabilizar a estrutura da Expoagum 2025. “Minha prioridade inicial foi cuidar da saúde do município, garantindo recursos e ações que melhorassem a vida da população. Agora, ver o povo prestigiando um evento gratuito, com organização, segurança e atrações de alto nível, é uma forma de gratidão por tudo o que já conseguimos avançar. É a prova de que o recurso do povo, voltando para o povo, está fazendo a diferença”, afirmou.



Foto: Reprodução/ALE-RO Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Suellen Santos | Assessoria Parlamentar)



Dra. Taíssa também elogiou o trabalho dos organizadores e destacou o impacto positivo da exposição para a economia e cultura local. “A Expoagum é um orgulho de Guajará-Mirim. É um espaço que valoriza nossos produtores, artistas e comerciantes. Poder contribuir para esse momento é gratificante e fortalece ainda mais o nosso compromisso com a população”, concluiu.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Suellen Santos | Assessoria Parlamentar