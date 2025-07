Dra. Taíssa celebra início dos atendimentos de hemodiálise e agradece ao governador Coronel Marcos Rocha pela entrega do serviço

Na segunda-feira (14), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve no Hospital Regional Dr. Júlio Pérez Antelo, em Guajará-Mirim, para acompanhar de perto o início dos atendimentos de hemodiálise na unidade. A novidade marca um importante avanço na área da saúde do município, oferecendo mais dignidade e qualidade de vida aos pacientes que antes precisavam se deslocar para outras cidades em busca de tratamento.



Durante a visita, a deputada encontrou uma paciente que compartilhou um relato comovente: segundo ela, foram mais de 10 anos enfrentando dificuldades na saúde, sem conseguir o atendimento necessário. Agora, com o fortalecimento da estrutura hospitalar, finalmente pôde receber o cuidado que merece.



“Ver essa paciente emocionada e aliviada com o atendimento é a prova de que estamos no caminho certo. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou Dra. Taíssa.



A deputada destacou que a ativação do serviço de hemodiálise é fruto de muito trabalho e articulação junto ao Governo do Estado e à Secretaria de Saúde. “Guajará-Mirim está avançando, e a saúde tem sido uma das nossas maiores prioridades. Seguiremos lutando para garantir que mais vidas sejam acolhidas com dignidade”, finalizou.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar