Governador Marcos Rocha e deputado Jean Oliveira garantem mais de 2 km de asfalto em Santa Luzia

O investimento fortalece o comércio local, valoriza os imóveis e garante melhores condições de mobilidade urbana. A conquista é resultado da forte articulação do deputado estadual e líder do Governo, Jean Oliveira, junto ao Governo de Rondônia e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).



Segundo o deputado Jean Oliveira, ver as ruas pavimentadas e a cidade avançando representa uma grande vitória para os moradores. “Esse asfalto significa muito mais do que infraestrutura. É qualidade de vida, é dignidade para as famílias, é desenvolvimento para Santa Luzia d’Oeste. Esse resultado é fruto do nosso compromisso, da nossa articulação constante com o Governo do Estado e do nosso olhar voltado para quem mais precisa. Aproveito para agradecer ao governador Coronel Marcos Rocha, ao diretor-geral do DER, Eder Fernandes, e ao prefeito Jurandir Oliveira, grandes parceiros que não mediram esforços para tornar esse sonho realidade", destacou o deputado Jean Oliveira.



Foto: Reprodução/ALE-RO Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) (Foto: Assessoria Parlamentar)



Para o gerente regional do DER-RO, Thiago Moreira, o asfalto representa um avanço importante para a cidade. "Estamos realizando um trabalho de excelência, com acompanhamento técnico diário e rigoroso controle de qualidade em cada etapa. O uso do CBUQ, com 5 cm de espessura, garante um asfalto resistente, seguro e com maior durabilidade, proporcionando mais conforto e tranquilidade para a população de Santa Luzia d’Oeste", destacou Thiago Moreira.





RUAS E AVENIDAS CONTEMPLADAS:



1. Rua Elza Ribeiro Laurindo — entre Av. Brasil e Av. Rui Barbosa



2. Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira (trecho 1) — entre Av. Brasil e Setor Chacareiro



3. Av. Tancredo Neves — entre Rua Paraná e Rua Osias de Oliveira



4. Rua Paraná — entre Av. Tancredo Neves e Av. Novo Estado



5. Av. Novo Estado — entre Rua José de Almeida e Silva e Rua Dom Pedro I



6. Rua Vanderlei Dalla Costa — entre Av. Novo Estado e Setor Chacareiro



7. Rua Juscelino Kubitschek — entre Av. Novo Estado e Setor Chacareiro



8. Rua Marechal Cândido Rondon — entre Av. Novo Estado e Setor Chacareiro



9. Rua Barão do Rio Branco — entre Av. Novo Estado e Av. Rio Grande do Sul



10. Av. Farias dos Santos — entre Av. Novo Estado e Av. Rio Grande do Sul



11. Rua Luiza Tochidi Sete — entre Av. Rio Grande do Sul e Rua A



12. Av. Rio Grande do Sul — entre Rua Sebastião Querubim e Rua Dr. Miguel



13. Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira (trecho 2) — entre Av. Novo Estado e Av. Rio Grande do Sul



14. Av. Cascavel — entre Rua Jorge Teixeira e Setor Chacareiro





Texto e foto: Assessoria Parlamentar