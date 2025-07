Sancionada lei que transforma Buritis na Capital do Açaí de Rondônia

O município de Buritis se tornou, por lei, a Capital do Açaí no estado de Rondônia. A sanção foi assinada pelo governador Marcos Rocha e publicada no Diário Oficial do Estado (Diof), com base no Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Delegado Lucas (PP), aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. A Lei 6.052/2025 reconhece o protagonismo de Buritis na produção de açaí plantado, conforme dados de entidades de desenvolvimento tecnológico para a agricultura, que indicam o município como o maior produtor de açaí no estado.



Segundo o deputado Lucas, a transformação da cidade em Capital do Açaí reconhece o trabalho de produtores, cooperativas e agroindústrias locais, e fortalece a identidade econômica e cultural da região.



“A produção de açaí é uma das grandes forças de Buritis. Essa lei vem para reconhecer esse protagonismo, valorizar quem trabalha na lavoura e fortalecer ainda mais a agricultura familiar e o desenvolvimento da nossa região”, destacou o autor do projeto.



O parlamentar lembra ainda que uma grande margem da economia local gira em torno dessa cadeia produtiva e que empresas como a Dallan Açaí, fundada em 1999, são símbolo do crescimento agroindustrial da cidade.



“Buritis hoje não é apenas produtora, mas uma referência em qualidade, tecnologia e geração de emprego. Esse título oficial é um marco para nossa história”, comemorou.



Além da relevância econômica, o açaí tem forte presença na cultura popular local. Eventos como o Trilhão do Açaí, que vai realizar a sua 4ª edição, e iniciativas gastronômicas reforçam a conexão do município com o fruto que se tornou paixão nacional.



A Lei 6.052/2025 já está em vigor e deve fomentar ainda mais investimentos, turismo e políticas públicas voltadas ao setor em Buritis. De acordo com Lucas, o reconhecimento também consolida a cidade como destino estratégico no cenário agroindustrial de Rondônia.



Texto: Jônatas Boni I Jornalista

Foto: Arquivo Secom ALE/RO