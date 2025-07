Cirone Deiró diz que apoio de Silvia Cristina será fundamental para equipar Centro de Diagnóstico do Câncer em Cacoal

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) disse que o apoio da deputada federal Silvia Cristina será fundamental, na aquisição dos equipamentos necessários, para o funcionamento do Centro de Diagnóstico do Câncer, que está sendo construído em Cacoal. O projeto está sendo executado com recursos assegurados pelo deputado, por meio de emenda coletiva. A obra está avaliada em R$ 5 milhões. “É preciso reconhecer o trabalho dos meus colegas deputados, do secretário estadual de Saúde, Jefferson Ribeiro e do governador, coronel Marcos Rocha, pelo empenho na liberação dos recursos para a construção do centro e agora, precisamos contar também, com a parceria da deputada Silvia, para estruturar o local”, disse Cirone.



As obras do centro de diagnóstico tiveram início há sete meses e devem ser concluídas antes do final do ano. Em recente visita ao local, acompanhado por Silvia Cristina e por outras autoridades, Cirone se reuniu com a diretoria da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO), para tratar sobre as medidas necessárias para equipar o local. A reunião foi coordenada pela presidente da instituição, Vera Travain Bianchini. “Procurei o apoio da deputada, que já faz um grandioso trabalho nessa área, para nos ajudar a tornar esse sonho realidade”, disse Cirone.



Silvia Cristina reforçou o seu compromisso contínuo com a prevenção e combate ao câncer em Rondônia, relembrando também o seu histórico de atuação na área com recursos destinados para outras unidades de saúde, como Ji-Paraná e Vilhena. “Saio daqui com o compromisso de buscar o alinhamento necessário para que possamos destinar R$ 10 milhões para esse belo projeto que vem sendo executado pela Assdaco, em Cacoal”, disse a deputada.



O empreendimento terá 928,52m2 de área construída. Serão oferecidos serviços de ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, colonoscopia, mamografia, densitometria e ultrassonografia. Nas mesmas instalações haverá ainda consultórios médicos, laboratório, sala de fisioterapia e de outros departamentos.



Texto: Eli Batista I Jornalista