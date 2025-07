Delegado Camargo alerta: Taxação dos EUA pode afetar agro e exportações de Rondônia

O deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) usou suas redes sociais para criticar duramente a política externa do governo Lula, alertando que a crise diplomática com os Estados Unidos já tem efeitos devastadores sobre o agronegócio de Rondônia. Para o parlamentar, a escolha por conflitos ideológicos está colocando em risco a economia de quem produz.



“Agora os Estados Unidos vão taxar em até 50% os produtos brasileiros. E adivinha quem vai arcar com o prejuízo? Agricultores, pecuaristas e exportadores do nosso estado!”, afirmou Delegado Camargo em tom de indignação.



Os dados da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC) confirmam a preocupação. Somente em 2024, os Estados Unidos compraram mais de 122 milhões de dólares em produtos rondonienses. Entre os principais produtos exportados estão soja (36%), carne bovina congelada (35%), carne fresca (7%), milho (6%) e café (5%).



Delegado Camargo lembrou que Rondônia é um dos maiores exportadores de café do Brasil, tendo nos Estados Unidos um dos principais mercados compradores. “Nosso estado é forte na exportação de soja, milho, café e carne bovina, e tudo isso agora está em risco por causa de um governo que prefere a ideologia à diplomacia”, criticou o parlamentar.



O deputado foi enfático ao apontar que as consequências serão severas para o setor produtivo. “Com a nova taxação, milhares de produtores podem perder contratos, renda e empregos. Quem trabalha honestamente no agro é quem mais vai sofrer”, afirmou.



Segundo Delegado Camargo, essa postura é parte de um padrão da esquerda brasileira. “Lula atacou parceiros comerciais, desrespeitou acordos internacionais e agora o resultado é esse: isolamento, prejuízo e incerteza no campo. Essa é a tática dos governos de esquerda: prejudicar o povo, seja com aumento de ICMS, com IOF ou, como agora, de forma indireta.”



O deputado finalizou reafirmando seu compromisso com os produtores de Rondônia. “Não vamos nos calar diante desse ataque ao agro. O campo não vai pagar a conta de erros do governo federal. Vamos continuar na defesa dos verdadeiros trabalhadores deste país.”



Texto: Welik Soares I Jornalista

Foto: Secom ALE/RO