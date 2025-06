Comissão aprova obrigatoriedade de orientações em Braille nos aparelhos de ginástica

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga fabricantes de equipamentos de ginástica a incluir, nos novos aparelhos, orientações em em Sistema Braille sobre seu uso adequado. A proposta acrescenta a medida ao Estatuto da Pessoa com Deficiência .

Os deputados aprovaram um substitutivo apresentado pelo relator, deputado Augusto Puppio (MDB-AP), ao Projeto de Lei 365/24 , do deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB). O projeto original obrigava as academias de ginástica a fornecerem informações gerais e instruções sobre o uso de equipamentos em Braille. Puppio, no entanto, direcionou a tarefa para os fabricantes dos equipamentos.

“O projeto é fundamental para promover a inclusão e a acessibilidade de pessoas com deficiência visual”, afirmou o relator. “Garantir a presença de textos em Braille cumpre o direito à informação e assegura que os indivíduos possam usufruir plenamente dos serviços oferecidos, exercitando sua autonomia e dignidade.”

Conforme a proposta, o descumprimento da medida será punido com base no Código de Defesa do Consumidor .

Próximos passos

O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.