Prefeitura realiza audiência pública com foco na elaboração do Plano Municipal de Saúde de Porto Velho

Com objetivo de implementar políticas públicas de saúde que efetivamente atendam às necessidades da população, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou na tarde de sexta-feira (23), no Teatro Banzeiros, a audiência pública referente à 3ª etapa do processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026–2029.

“Nosso objetivo é ouvir toda população para discutir as questões de saúde no município e pontuar soluções. Por isso, é muito importante que todos juntos, gestores, conselhos e munícipes possam oferecer sugestões”, destacou o titular da Semusa, Jaime Gazola.

Ele disse que a gestão do prefeito Léo Moraes detectou grandes áreas sem assistência na atenção primária de saúde. Citou como exemplo as regiões dos residenciais Orgulho do Madeira, Cristal da Calma e Morar Melhor, além dos bairros Três Marias e Flamboyant.

“Essas são regiões totalmente desassistidas por médicos e demais profissionais de saúde. Nossa intenção é suprir essas demandas e implementar melhorias e rapidez nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também melhorar os atendimentos na rede de especialidades médicas”, afirmou.

Serão seis fases de audiências para tratar dos temas que irão compor o Plano Municipal de Saúde Jaime Gazola também destacou a importância de se trabalhar a educação em saúde, que ainda é muito deficitária, especialmente com as crianças, a higiene pessoal e os cuidados com a destinação correta dos resíduos sólidos, entre outros.

No total, serão seis fases de audiências para tratar dos temas que irão compor o Plano Municipal de Saúde.

“A partir do nosso levantamento situacional, do que for discutido aqui, nós vamos elaborar o Plano Municipal de Saúde, que será discutido e votado na Câmara Municipal de Vereadores em consonância com o Plano Plurianual de Saúde. Com isso, a gente vai em busca dos recursos para operacionalizar o plano”, finalizou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

Durante essa primeira audiência, o secretário Jaime Gazola e a adjunta da pasta, Mariana Prado responderam a diversos questionamentos sobre a situação da atenção básica em Porto Velho, ouviram críticas e sugestões.

Pessoas surdas que participaram do evento solicitaram intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para atender esse público nas unidades de saúde do município, como uma forma de inclusão social e celeridade no atendimento.

O secretário afirmou que a gestão já está em tratativas com uma entidade para ceder intérpretes e também capacitar ao menos mil servidores da saúde para atender a população surda com mais dignidade.

Texto:Augusto Soares

Foto:Augusto Soares

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)