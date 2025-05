Prefeitura de Porto Velho colabora com início das ações do Trabalho Social no Residencial Porto Fino

>

Atuação dá suporte ao processo de adaptação das famílias à nova realidade

Atuação do Trabalho Social é fundamental para fortalecer a cidadania A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), participou, no sábado (24), da abertura oficial das ações do Trabalho Social no Residencial Porto Fino, localizado na avenida Alexandre Guimarães, zona Leste da capital. O conjunto habitacional foi entregue recentemente e é composto por 19 blocos, totalizando 304 apartamentos e beneficiando aproximadamente 1.200 pessoas.

As ações sociais são contratadas pela Caixa Econômica Federal e executadas pela empresa Abrevesa, com o objetivo de garantir que os moradores tenham suporte no processo de adaptação à nova realidade. A atuação do Trabalho Social é fundamental para fortalecer a cidadania, a organização comunitária e o desenvolvimento coletivo das famílias contempladas.

Durante a abertura, a diretora do Departamento de Projetos Sociais da Semur, Kátia Casara, destacou a importância da integração entre moradores, instituições públicas e parceiros envolvidos, reforçando que o trabalho social é essencial para construir comunidades mais unidas, conscientes e organizadas.

A capitã Braga, da Polícia Militar de Rondônia, também marcou presença e, em seu pronunciamento, afirmou que a PM está acompanhando de perto a ocupação das unidades para garantir que os verdadeiros beneficiários recebam seus imóveis e evitar que ocupações indevidas ou ações criminosas prejudiquem as famílias.

“Nosso papel é garantir que essas moradias cumpram seu propósito social, proporcionando segurança e transformação na vida das famílias de bem”, afirmou a capitã.

A Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com a dignidade e a segurança da população, colaborando ativamente com ações que promovem não apenas moradia, mas também cidadania e inclusão social.

