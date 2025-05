Oficina capacita agricultores em Porto Velho e destaca práticas sustentáveis

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), promoveu no último sábado (24) uma oficina de meliponicultura voltada à capacitação de agricultores interessados na criação de abelhas sem ferrão. O evento aconteceu na sede da Agrotropical Amazônia, localizada na Estrada do Belmont, KM 12, reunindo produtores rurais, técnicos e entusiastas da atividade.

Mais do que um treinamento técnico, a oficina proporcionou um espaço de integração entre os participantes, promovendo o manejo sustentável das colmeias, prática essencial para o equilíbrio ambiental. Durante as atividades, os participantes aprenderam na prática a lidar com diferentes espécies de abelhas nativas, com destaque para a técnica de transferência das colônias para caixas de manejo racional, que permitem a extração de mel sem causar danos aos insetos.

O local já contava com colmeias, o que possibilitou a realização de manejos práticos diretamente no campo, enriquecendo ainda mais a experiência dos participantes.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou a importância da iniciativa. "Oficinas como esta são um ponto de partida para a formação de grupos organizados, fortalecendo a atividade e promovendo a troca de experiências entre os produtores. Já estamos, inclusive, organizando o Dia de Campo da Meliponicultura, previsto para o segundo semestre deste ano", anunciou.

Para o gerente de Assistência Técnica da Semagric, Roseval Guzo, a abordagem prática tem sido fundamental. “Estamos investindo em capacitações objetivas e aplicáveis, que facilitam o aprendizado e incentivam a adoção imediata das técnicas no campo. Esse formato tem se mostrado extremamente eficaz para estimular práticas sustentáveis”, avaliou.

Anfitrião do evento e proprietário da Agrotropical Amazônia, o agroflorestor Tino Alves ressaltou o potencial transformador da meliponicultora. “Essa é uma alternativa sustentável e lucrativa. Mostramos que é possível produzir mel de qualidade, respeitando a natureza e contribuindo para a preservação das espécies nativas”, afirmou.

Entre os participantes, o produtor rural Levi Moraes de Deus destacou a importância do evento. “Crio abelhas na minha propriedade e considero essencial essa troca de conhecimentos sobre o manejo de abelhas sem ferrão. Além de produzir mel, essas abelhas contribuem significativamente para a polinização das minhas lavouras, especialmente as de melancia. Isso tem aumentado minha produtividade, e fico muito satisfeito com os resultados”, afirmou.

A meliponicultura é uma atividade estratégica que fortalece a economia rural e promove a preservação ambiental. As abelhas sem ferrão são essenciais para a polinização, a biodiversidade e a recuperação de áreas degradadas, além de contribuírem para a sustentabilidade agrícola.

MUDAS

Durante a oficina, também foram distribuídas mudas de espécies nativas como paineira, acácia imperial, acácia vermelha, ipê branco e lanterneira, todas produzidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

O evento também contou com a participação de crianças, já que as abelhas sem ferrão não apresentam riscos e podem ser criadas em ambientes urbanos, como casas e até apartamentos. A presença dos pequenos reforça o caráter educativo e comunitário da ação, despertando o interesse desde cedo pela preservação ambiental.



