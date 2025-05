Cerca de 70 mil pessoas se encantaram com a primeira edição do Arraiá da Prefs no Parque da Cidade

O Parque da Cidade se transformou no maior arraial da região Norte no último final de semana, com a primeira edição do Arraiá da Prefs, promovido pela Prefeitura de Porto Velho. O evento reuniu o melhor da cultura popular da capital com grupos de quadrilhas juninas, boi-bumbá, bandas regionais e uma variedade de manifestações culturais.

Quadrilha Flor da Primavera trouxe toda a tradição e energia de quase 40 anos de história

O espaço ficou lotado todos os dias e cerca de 70 mil pessoas tiveram a oportunidade de conferir de perto toda a riqueza das nossas tradições, nossos artistas e tudo com segurança e comodidade. Além das apresentações, a decoração e a infraestrutura montadas pela Prefeitura de Porto Velho foram pontos de destaque. A decoração do Arraiá da Prefs foi caprichada, criando um clima junino e principalmente acolhedor para os visitantes.

A quadrilha Flor da Primavera trouxe toda a tradição e energia de quase 40 anos de história. “A gente fica muito feliz em ver uma festa tão linda como essa e principalmente a valorização do nosso trabalho. Quero aqui em nome da quadrilha parabenizar a Prefeitura de Porto Velho por uma festa tão linda e organizada para nossa população”, disse a presidente da quadrilha, Francisca Silva.

Arraiá da Prefs já se consolida como o maior evento que celebra as raízes culturais da cidade, diz Léo Moraes

No sábado (24) além dos grupos folclóricos e atrações musicais regionais, a programação contou ainda com a atração nacional Forró do Muído que levou milhares de pessoas para o parque. No domingo (25), o público também compareceu para conferir os últimos espetáculos que estavam no cronograma entre quadrilhas, bois-bumbás e também shows musicais nos dois palcos.

De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o Arraiá da Prefs já se consolida como o maior evento que celebra as raízes culturais da cidade. “O nosso Arraiá da Prefs reafirma o compromisso da Prefeitura de Porto Velho em valorizar a cultura da nossa cidade, promovendo eventos que estimulem a participação da nossa população”, disse o prefeito.

Outro destaque para a primeira edição do Arraiá da Prefs foi a gastronomia. As comidas típicas deixaram o evento com sabor de São João e principalmente oferecendo aos visitantes uma oportunidade de degustar galinha picante, vatapá, maçã do amor, milho-cozido, bolo de milho e outras delícias que marcaram o evento.

Programação contou ainda com a atração nacional Forró do Muído A prefeitura de Porto Velho também se preocupou com a segurança do público com várias equipes, garantindo a tranquilidade da população. As equipes de limpeza também deixaram o ambiente mais acolhedor e também com banheiros químicos contribuíram para o conforto e bem-estar do público.

Segundo o presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) todo evento foi programado com muito carinho. “O evento marca o início do circuito junino na nossa capital. Nessa segunda noite, o público compareceu e vou de perto o que nós temos de melhor, que são nossos artistas”, concluiu o presidente.

O Arraiá da Prefs é uma realização da Prefeitura de Porto Velho por meio da Fundação Cultural (Funcultural), com apoio da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), e a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

Texto:André Oliveira

Fotos:Anna Cláudia e Mateus dos Santos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)