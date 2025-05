Prefeitura realiza obras de recuperação no ramal 15 de Novembro, garantindo acesso e desenvolvimento na zona rural

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realizou no último sábado (24) importantes serviços de recuperação no ramal 15 de Novembro, localizado na zona rural da capital. As equipes executaram os trabalhos de limpeza, patrolamento e cascalhamento em um trecho de aproximadamente 3,5 quilômetros, beneficiando diretamente dezenas de famílias da região.

O ramal 15 de Novembro é fundamental para o escoamento de produções como artefato cerâmico, cacau, banana, além de atender pequenas propriedades e chácaras. O local também serve como novo acesso ao centro da cidade, com ligação estratégica à Estrada da Penal, que está a cerca de 2 quilômetros de diversos condomínios, contribuindo para desafogar o trânsito na avenida Calama.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou a importância da ação. “Nosso compromisso é garantir trafegabilidade com segurança para os moradores e produtores rurais. O ramal 15 de Novembro é essencial para o desenvolvimento econômico da região, pois facilita o transporte da produção agrícola e melhora a qualidade de vida das famílias”, afirmou.

Local também serve como novo acesso ao centro da cidade O secretário adjunto da Semagric, Alexandre Silva, também ressaltou a relevância dos serviços. “Essas ações fazem parte do nosso planejamento contínuo de manutenção das vias rurais, assegurando que os produtores tenham acesso adequado ao mercado e aos serviços públicos”, explicou.

Andrade de Oliveira, que é morador da região, comemorou a iniciativa. “É uma alegria ver esse trabalho no ramal 15 de novembro, sofremos muito com essa estrada. Agora, com a estrada recuperada, conseguimos levar nossos produtos com mais facilidade até a cidade”, relatou.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Delcimar Fragoso

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)