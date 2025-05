Distribuição gratuita de mudas de plantas reforça ações da Prefeitura para arborização urbana de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), está reforçando suas ações para arborização urbana com a distribuição gratuita de mudas de plantas nativas e frutíferas. Neste ano, mais de 40 mil mudas foram distribuídas à população, com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do plantio e conservação das árvores nativas para o bem-estar coletivo.

Entrega das mudas de espécies nativas da região traz benefícios para o meio ambiente

A entrega das mudas de espécies nativas da região traz benefícios para o meio ambiente. Além disso, a ação reforça a importância da arborização urbana, que melhora a qualidade do ar, mitiga os efeitos das mudanças climáticas e contribui para a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade.

A equipe da Sema trabalha em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de conscientizar a população sobre a relevância do plantio e conservação das árvores nativas. Por exemplo, a Secretaria em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) – que fez a limpeza do local em uma Área de Preservação Permanente (APP), na comunidade cristã Divino Espírito Santo, realizou o trabalho de arborização.

O Viveiro Municipal, vinculado à Sema, localizado no Parque Natural de Porto Velho, oferece mudas para doação à população. Cada morador pode solicitar até cinquenta mudas para plantio. Entre as espécies distribuídas, as mais procuradas são açaí de touceira, bacaba, ipês, cerejeira, angelim, patauá, ingazinha e jacarandá mimoso.

Viveiro Municipal, localizado no Parque Natural de Porto Velho

Também são oferecidas espécies frutíferas, como acerola, cupuaçu, caju, jambo, jenipapo, graviola e uvaia. Além de fomentar o plantio urbano e rural, as doações contribuem para o reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e fortalecimento da educação ambiental.

O secretário Vinícius Miguel indicou que as parcerias avançaram, levando a um aumento dos plantios tanto destinados para usuários individuais, como associações e organizações que atuam com reflorestamento. A iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a promoção da sustentabilidade, a restauração ecológica e o incentivo à participação comunitária na construção de uma cidade mais verde”, disse.

De acordo com Vinícius Miguel, a Prefeitura de Porto Velho tem como objetivo chegar em todos os cantos do município, principalmente levando a mensagem da importância do cuidado com o meio ambiente.

Para solicitar mudas ou saber mais sobre as espécies disponíveis, os interessados podem procurar o Viveiro Municipal, localizado no Parque Natural de Porto Velho, no final da avenida Rio Madeira, zona Norte da cidade.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)