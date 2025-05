Prefeitura de Porto Velho apoia comunidade extrativista em Jaci-Paraná

A Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das populações tradicionais ao apoiar mais uma importante ação na Reserva Extrativista (Resex) Jaci-Paraná, localizada no distrito que leva o mesmo nome.

Durante uma assembleia comunitária realizada recentemente, extrativistas da região aprovaram dois instrumentos fundamentais para a gestão autônoma do território: o protocolo de consulta comunitária e o perfil da família extrativista beneficiária da Resex. Esses documentos são ferramentas essenciais para garantir a representatividade, organização e autodeterminação da comunidade, em conformidade com as diretrizes das políticas socioambientais.

O evento contou com a participação ativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), que, além de acompanhar os debates, foi responsável pela entrega de 30 cestas básicas às famílias da Resex Jaci Paraná. Essas famílias enfrentaram dificuldades devido aos impactos das secas e dos alagamentos recorrentes nos últimos dois anos.

Assembleia foi fruto de um processo colaborativo entre a comunidade e entidades como a OSR A logística da ação também foi viabilizada pela Prefeitura de Porto Velho, que disponibilizou transporte para garantir a presença das lideranças comunitárias e representantes das organizações sociais.

“Gostaríamos de expressar nosso agradecimento à Prefeitura de Porto Velho, especialmente ao secretário Vinícius Miguel, que nos ajudou cedendo o transporte para que pudéssemos chegar até Jaci-Paraná”, destacou Sebastião Neves, representante da Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR).

Segundo Edjales Benício, articulador da Kanindé – Associação de Defesa Etnoambiental, a assembleia foi fruto de um processo colaborativo entre a comunidade e entidades como a OSR. Os instrumentos aprovados, agora, serão encaminhados ao Conselho Deliberativo da Resex para análise e implementação.

Ação demonstra o compromisso da gestão municipal com as populações tradicionais “Esses instrumentos serão fundamentais para orientar as ações dentro da comunidade, definindo claramente o que é permitido e o que deve ser evitado”, reforçou Sebastião Neves.

Para o secretário da Sema, Vinícius Miguel, a iniciativa reflete o compromisso da gestão com um desenvolvimento sustentável e inclusivo. “Apoiamos ações que respeitam o protagonismo das comunidades e promovem a sustentabilidade como eixo do desenvolvimento local. Nosso papel é fortalecer esses processos com presença, escuta ativa e estrutura adequada”, afirmou o secretário.

A ação também demonstra o compromisso da gestão municipal com as populações tradicionais, destacando a importância dos mecanismos comunitários de decisão. O apoio institucional e logístico da Prefeitura de Porto Velho visa fortalecer a organização social local, assegurar a continuidade das ações em defesa do modo de vida extrativista e promover renda e preservação ambiental.

Texto:Sema

Fotos:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)