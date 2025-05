Ação integrada recupera área de preservação no bairro 4 de Janeiro

Uma Área de Preservação Permanente (APP), que durante anos estava sendo utilizada como depósito de lixo e entulhos, recebeu a ação da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), em parceria com a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb).

Localizada às margens de um canal que corta o bairro 4 de Janeiro, nas proximidades da comunidade cristã Divino Espírito Santo, a área foi beneficiada com o trabalho integrado desenvolvido pelas duas Secretarias e a realidade do lugar foi mudada, contando com o cuidado e a presença da Prefeitura.



Além de uma intensa ação de limpeza promovida pela Semusb, que contemplou o canal e a área ao seu entorno, o espaço passou por um trabalho de arborização, com plantas que além de um efeito estético, garantem a contenção do processo de erosão do canal, dando mais segurança ambiental à sociedade.

De acordo com o secretário da Semusb, Giovani Marini, a Prefeitura de Porto Velho vem se dedicando continuamente na elaboração e execução de ações que visem a integração das secretarias voltadas para a limpeza do município.



“A Semusb limpou e a Sema arborizou, Porto Velho tem pressa e nós temos o compromisso de mudar nossa cidade. Através da determinação do prefeito Léo Moraes, estamos empenhados e buscando o melhor para a nossa população”, destacou Giovani Marini.



Foram plantadas no local Palmeiras do gênero Dypsis, como a Dypsis lutescens, conhecida como palmeira-areca, Cassia e Peltophorum, árvores que passarão a ser cuidadas para o surgimento de um espaço, agora limpo e seguro ao meio ambiente e aos porto-velhenses.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:João Paulo Prudêncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)