Vereadores aprovam indicação de Oscar Neto para Agência Reguladora na capital

O advogado passou por uma sabatina na Câmara Municipal nesta sexta-feira (23)

Na manhã desta sexta-feira (23), o advogado Oscar Dias Neto, indicado pelo prefeito Léo Moraes ao cargo de presidente da Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV), participou de uma sabatina onde, além de responder aos questionamentos dos vereadores, falou sobre as perspectivas da Prefeitura para essa agência, que possui um enorme potencial para garantir o fortalecimento econômico e dos serviços públicos na capital rondoniense.

Com 19 votos favoráveis e apenas uma abstenção, Oscar Neto foi aprovado para assumir o cargo com a maioria absoluta da Casa. Para Oscar Neto, essa agência vem para atuar na regulação e esclarecimento dos serviços e tarifas colocados à disposição da sociedade porto-velhense, isso através de fiscalizações e sanções, mas sempre deixando o espaço aberto para a conversa com todos os órgãos e entidades.

“As organizações públicas precisam debater com as entidades, principalmente quanto à questão tarifária dos serviços. Hoje é necessário saber como são regulados os serviços, como os pontos turísticos, transporte coletivo, entre outros. Todos esses órgãos concessionários são geradores de empregos e precisam do apoio do poder público. A agência reguladora tem seu papel não só de fiscalizar, mas também de normatizar, e ela estará presente nas questões pertinentes à sociedade”, falou Oscar Neto.

Oscar falou sobre as perspectivas da Prefeitura para a agência, que possui um enorme potencial para garantir o fortalecimento econômico e dos serviços públicos Sobre a atuação da agência no que diz respeito ao desenvolvimento de Porto Velho, Oscar Neto garantiu que haverá uma mobilização intensa para impulsionar o crescimento do município.

“Sobre a questão do desenvolvimento, essa agência é reguladora, mas é para desenvolver Porto Velho, que é para trazer pujança e progresso para a cidade. É muito importante que o município seja protagonista do desenvolvimento de Rondônia e garanto que faremos isso”, falou Oscar Neto.

Oscar Neto ainda afirmou que tem como meta deixar um legado de satisfação da sociedade com os serviços oferecidos pelos agentes públicos do município.

“O principal legado que a gente pode deixar é a satisfação do cidadão com os serviços prestados à sociedade. Além da regulação, é mais importante hoje a gente criar mecanismos de facilitação para que as grandes empresas venham para Porto Velho, uma vez que possuímos um potencial enorme”, argumentou Oscar Neto.

Ele ainda afirmou que, à frente da agência, se colocará à disposição do parlamento para que os debates sejam promovidos constantemente, a fim de que se busquem as melhorias necessárias.

“Toda política pública de debate, de crescimento, eu estarei presente, eu acho que a gente precisa trazer as instituições empresariais para apresentarem as suas questões. Eu me comprometo e estou totalmente à disposição para sempre atuar ao lado dos vereadores e das entidades, para ter essa forma de debate franco, olho no olho, buscando o melhor para Porto Velho”, finalizou Oscar Neto.

A sabatina durou aproximadamente duas horas.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)