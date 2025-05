Semtran realiza mudança provisória no trânsito por conta do Arraiá da Prefs

A partir desta sexta-feira (23), quando começa a 1a edição do Arraiá da Prefs, no Parque na Cidade, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) implementará uma mudança temporária tornando a rua Adaildo Feitosa mão única até a avenida Pinheiro Machado, a partir das 17h. A mudança permanecerá até domingo (25), o dia todo.

A medida visa garantir a segurança e fluidez do trânsito na região e facilitar o acesso ao local do evento, segundo o secretário Iremar Torres. “A Semtran adotará um sistema binário de trânsito, também conhecido como mão única invertida ou vias paralelas de sentido único. Isso significa que duas ruas ou avenidas paralelas que antes eram de mão dupla serão transformadas em vias de sentido único, cada uma em sentido oposto”.

Torres reiterou que a mudança no trânsito será temporária e vigorará durante os dias do evento, de 23 a 25 de maio.

As equipes operacionais de agentes municipais de Trânsito estarão presentes no local, orientando e dirigindo o fluxo de veículos com uso de equipamentos temporários de sinalização, como cones e cilindros. O objetivo é manter a ordem e segurança no trânsito, minimizando possíveis transtornos aos motoristas e pedestres. Antes de o evento começar, a equipe educativa de trânsito orientará sobre o Sinal de Vida como parte da campanha do Maio Amarelo.

O prefeito Léo Moraes recomenda que os motoristas e pedestres sejam cautelosos e sigam as orientações dos agentes de trânsito. É importante respeitar as sinalizações e os sentidos únicos das vias para evitar congestionamentos e garantir a segurança de todos.

“O Arraiá da Prefs promete ser um evento animado e divertido, com atrações culturais e musicais. A Prefeitura de Porto Velho está trabalhando para garantir que o evento seja seguro e agradável para todos os participantes”, afirmou Moraes.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)