Começa hoje o Arraiá da Prefs com show nacional e várias apresentações regionais no Parque da Cidade

O clima de festa junina já toma conta da capital rondoniense e a Prefeitura de Porto Velho convida toda a população para prestigiar a 1ª edição do Arraiá da Prefs, que começa nesta sexta-feira (23), e segue até domingo (25), no Parque da Cidade, com entrada gratuita.

O evento promete ser o maior São João da região Norte, com expectativa de público de até 20 mil pessoas por dia. A programação foi cuidadosamente pensada para celebrar as tradições juninas, valorizar os artistas locais e oferecer uma experiência cultural completa e gratuita para toda a família.

Serão dois palcos (Principal e Alternativo), com apresentações de 12 quadrilhas e cinco bois-bumbás, danças típicas da região Norte, além de muita música e animação. Entre as atrações nacionais, destaque para a cantora Ju Marques, que sobe ao palco nesta sexta-feira com seus grandes sucessos que conquistaram o Brasil pelas plataformas digitais.



No sábado (24), é a vez da banda Forró do Muído, referência no forró nordestino e sucesso de público em grandes eventos por todo o país.

Forró do Muído apresentará um repertório recheado de grandes sucessos para recordar e dançar

A programação também conta com a participação de mais de dez artistas regionais: estarão no Arraiá nomes como Estação do Forró, Patrícia Moraes, Embalo 5, DJ Mario, Trio Forró Pé de Serra, Gata Forrozeira, Lene Ventura, Diretores do Forró, Forró Madeira, Harmonia do Forró e DJ Elenquelma, garantindo uma verdadeira mistura de ritmos como forró, sertanejo, arrocha e muito mais.

A Prefeitura de Porto Velho convida você e sua família para fazer parte dessa grande festa. Vista sua roupa caipira, reúna os amigos e prestigie o Arraiá da Prefs, de 23 a 25 de maio, no Parque da Cidade. A entrada é gratuita.

Para o prefeito Léo Moraes, o evento “Arraiá da Prefs” promete ser um sucesso. “Nós queremos convidar toda a população de Porto Velho e região para estar conosco, aqui no Parque da Cidade, a partir de hoje até domingo, para participar do Arraiá da Prefs. Teremos atrações nacionais: Ju Marques e o Forró do Muído. E os talentosíssimos cantores regionais, além de apresentações juninas e bois-bumbás”.

Texto:Jhon Silva

Foto:Divulgação

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)