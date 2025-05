Prefeitura de Porto Velho intensifica ações de conscientização contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Com o objetivo de fortalecer a rede de proteção e sensibilizar a sociedade sobre a importância do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Cras, Creas e os Conselhos Tutelares, vem promovendo ações educativas durante todo o mês de maio, como parte da campanha Maio Laranja.

As atividades estão sendo realizadas nas escolas da rede municipal, conforme cronograma previamente estabelecido, com palestras voltadas especialmente ao ensino fundamental. As abordagens são feitas de maneira lúdica, com linguagem adequada para cada faixa etária, com o intuito de que as crianças e adolescentes compreendam o tema e saibam como agir diante de situações de violência.

Na quinta-feira (22), a campanha esteve presente na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Flor do Piquiá, com uma palestra ministrada pela psicóloga Inez Rosa (Creas/Paefi) e pela assistente social Alexandra Dantas. Três salas de aula participaram da ação, que reforçou a importância da prevenção, da informação e do apoio às vítimas.

Segundo Ane Caroline, coordenadora do Programa Municipal de Combate ao Trabalho Infantil (PETI), as ações nas escolas são fundamentais para alcançar diretamente as crianças e adolescentes. “O objetivo é fazer com que as crianças e os adolescentes possam identificar essa situação de abuso e buscar ajuda. As palestras são feitas com uma linguagem e informações adequadas para cada faixa etária. Eles usam a metodologia com a faixa etária específica”.

A campanha também busca informar sobre os canais disponíveis para denúncia, caso haja suspeita ou confirmação de qualquer tipo de violência sexual.

Canais de denúncia:

Disque 100 –Serviço gratuito e confidencial do Governo Federal, disponível 24h por dia;

Polícia Militar –Emergências pelo número 190;

Polícia Civil –Denúncias pelo número 197;

Conselhos Tutelares:

1º Conselho Tutelar –(69) 99981-0664

2º Conselho Tutelar –(69) 99983-1383

3º Conselho Tutelar –(69) 98473-4966

4º Conselho Tutelar –(69) 98473-3758

Crimes na internet – https://new.safemet.org.br/denuncie

Texto:Jhon Silva

Foto:Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)