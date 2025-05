Prefeitura realiza obra de drenagem na zona Sul de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), iniciou a instalação de 120 metros de manilhas de 600 mm na rua Presidente Médici, no bairro Cidade Nova, zona Sul da cidade.

A ação tem como objetivo reforçar o sistema de drenagem da região e reduzir os constantes pontos de alagamento registrados durante o período chuvoso.

A escolha do local foi estratégica, considerando o histórico de acúmulo de águas pluviais que causam transtornos à mobilidade e à rotina dos moradores. Com a intervenção, a expectativa é de que o escoamento da água das chuvas seja significativamente melhorado, minimizando riscos de alagamentos e contribuindo para a qualidade de vida da população local.

Atualmente em fase de execução, a obra representa mais um passo do Município no compromisso com a infraestrutura urbana e com a prevenção de problemas causados pelas chuvas intensas.

Texto:Raiza Carvalho

Foto:Raiza Carvalho

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)