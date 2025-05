Quadrilhas se preparam para encantar no Arraiá da Prefs

As quadrilhas juninas de Porto Velho estão a todo vapor nos preparativos para o Arraiá da Prefs, que acontece entre os dias 23 a 25 de maio no Parque da Cidade. Ensaiando com muita animação e dedicação, os grupos folclóricos vivem dias intensos de coreografias, cenários e figurinos para entregar um verdadeiro espetáculo ao público. Com a expectativa de atrair cerca de 20 mil pessoas por dia, o evento marca o início do Circuito Junino de Porto Velho 2025, que promete ser o maior São João do Norte do Brasil.

Rei Silva demonstra orgulho e entusiasmo com a chegada do Arraiá da Prefs A quadrilha Rádio Farol, que ensaia em sua tradicional sede no bairro Pedrinhas, vem com o tema “Amazônia – Sou do Norte, onde a natureza e a cultura florescem juntas”. Com 48 pares, o grupo promete emocionar o público com um espetáculo que exalta as belezas da floresta e a força da cultura nortista.

O presidente da agremiação, Rei Silva, demonstra orgulho e entusiasmo com a chegada do Arraiá da Prefs. “Somos o maior campeão de Rondônia. Meu coração pulsa de felicidade. Já é sexta o início junino e domingo é a nossa estreia. O Arraial da Prefs está prometendo muito neste ano. A gente vai falar da Amazônia, né? A Rádio Farol sempre dá muito valor ao Norte. A gente vai levar um pouquinho da Amazônia. Vai ser um espetáculo, pode ter certeza que todo mundo vai se apaixonar”, destacou.

Cristiano Lima há dez anos atua como noivo da quadrilha Rádio Farol Os ensaios da Rádio Farol começaram logo após o Carnaval. Cristiano Lima, que há dez anos atua como noivo da quadrilha, não esconde a ansiedade. “A expectativa está a mil, como todo ano! É sempre bom pisar com o pé direito. A gente está super ansioso pra esse momento, mais um ano levando à frente como noivo. E o tema deste ano é bem diferente do que vinha sendo mostrado. A gente vem falando do nosso Norte, da nossa Amazônia, e vai ser um tema bem polêmico, tá tudo muito lindo. Vamos levar com muita perfeição, como todos os anos a gente leva o espetáculo”.

Quem também promete emocionar é a quadrilha Girassol – Explosão do Norte, atual campeã do Flor do Maracujá. Com 45 pares e ensaiando desde fevereiro no bairro Castanheira, o grupo traz o tema “Contos que o Povo Conta”, inspirado no rico folclore brasileiro.

Para Leandro Leires, o Arraiá da Prefs é um momento especial Para Leandro Leires, diretor da quadrilha, o Arraiá da Prefs é um momento especial. “A geração Explosão do Norte está trazendo uma história baseada no folclore brasileiro, onde vocês irão realmente se emocionar e se apaixonar. Iniciando agora a abertura do nosso calendário junino com esse maravilhoso arraial, estamos levando um pouco do que a gente tá fazendo em 2025, mas também com referências de 2024. Esse Arraial da Prefs é muito importante para valorizar nossa cultura. É um prazer para o nosso grupo estar presente nesse evento”.

Reginaldo Velaskues, noivo da Girassol há quatro anos e integrante da quadrilha há duas décadas, também compartilha da expectativa. “Nossa expectativa para o Arraial da Prefs é grande, pois é a abertura do nosso calendário que vai até agosto. O nosso tema vai encantar e mostrar contos que vão surpreender. Podem esperar muita entrega e glamour”.

Reginaldo Velaskues é noivo da Girassol há quatro anos e integrante da quadrilha há duas décadas No total, 12 quadrilhas juninas, além da Rádio Farol e Girassol, irão se apresentar: Matutos do Socialista, Flor da Primavera, JUABP, Mocidade Junina, Tradição, Rosa Divina, Rosas de Ouro, Coração Dourado, Jucadiro, Nova Junina do Orgulho. Serão cinco bois-bumbás: Veludinho, Az de Ouro, Diamante Negro, Estrela de Fogo e Marronzinho, que se apresentarão na arena montada no Parque da Cidade. (coloca a matéria do boi como link)

ESTRUTURA

A estrutura do Arraiá da Prefs está em fase final de montagem e contará com espaço para as apresentações culturais, praça de alimentação e área para atendimento em saúde e segurança, garantindo conforto e diversão para toda a família.

O Arraiá da Prefs é uma realização da Prefeitura de Porto Velho por meio da Fundação Cultural (Funcultural), com apoio da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), e a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

