Encontro de Comitê Gestor avalia teste de fluência leitora e programa "Avalia" da rede municipal de ensino da capital

Na última quarta-feira (21), foi realizado mais um encontro do Comitê Gestor do Programa de Alfabetização do Estado de Rondônia (Proalfa), desta vez na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RO).

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Leonardo Leocádio, o objetivo dos encontros do comitê é avaliar o andamento do programa, monitorando mensalmente os resultados da alfabetização na rede de ensino.

“Para isso, são usados instrumentos específicos disponibilizados aos professores e supervisores escolares, que possibilitam uma análise contínua e estruturada do progresso do programa. Essas reuniões, que ocorrem a cada dois meses, promovem uma avaliação aprofundada do impacto das ações implementadas”, disse ele.

O Proalfa, em parceria com a Semed, é um programa de alfabetização que busca garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas até os 7 anos de idade. Sua metodologia baseia-se na formação continuada de professores, supervisores e diretores escolares, com o objetivo de aprimorar os indicadores educacionais e fortalecer estratégias que promovam a aprendizagem e a alfabetização nas escolas públicas municipais e estaduais.

A reunião contou com a presença de uma equipe técnica e pedagógica da Semed, composta pelo secretário titular, Leonardo Leocádio; pela chefe da Gerência de Formação, Fátima Rosílio; pela chefe da Divisão de Gestão da Educação Municipal (Diagem), Cássia Neres; pelo chefe da Educação Básica, Naftali Sena; pela diretora do Departamento de Políticas Educacionais (DPE), Vera Lima; além de especialistas do TCE/RO, Rita Paulon e Suely Amaral.Participaram também a secretária adjunta da Secretaria de Educação de Rondônia (Seduc), Débora Raposo, e o coordenador do Proalfa/Seduc, Augusto Leite.

PAUTA

Na reunião da quarta-feira, os técnicos discutiram a ampliação da equipe de formação nos núcleos de Calama, São Carlos, Jaci-Paraná e Extrema. Apresentaram também o projeto de reforço consolidado pela rede de ensino, analisaram os dados do teste de fluência leitora e do programa Avalia Porto Velho, além de validar a pauta de formação para supervisores e orientadores escolares.

Todas as pautas apresentadas serão avaliadas e apresentadas soluções e novas estratégias já no novo encontro previsto para agosto.

Texto:Meiry Santos

Foto:TCE/RO

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)