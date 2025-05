Porto Velho celebra o Dia Nacional do Café valorizando agricultores que fazem parte do desenvolvimento rural

Em celebração ao Dia Nacional do Café, comemorado em 24 de maio, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), destaca o avanço da cafeicultura no município, que se consolida como uma das principais atividades econômicas da agricultura familiar na região.

Segundo o boletim da safra de café divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em 5 de maio de 2025, a produção cafeeira em Porto Velho deve atingir 5 mil toneladas nesta safra, o equivalente a 90 mil sacas de café beneficiadas. Atualmente, são aproximadamente 3.600 hectares de área plantada no município, sendo o maior polo produtivo o distrito de União Bandeirante.

Foi nesse distrito, localizado a cerca de 160 quilômetros do centro da capital, que o casal de agricultores Valdemir e Helena Sudário decidiu recomeçar a vida, após chegar à região em 2007 com a família. Na época, adquiriram uma pequena propriedade de apenas 2,5 hectares. Com apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da doação de mudas de café e assistência técnica da Semagric, iniciaram o cultivo da lavoura que hoje soma cerca de 11 mil pés de café.

Valdemir Sudário se emociona ao ver o quanto a propriedade cresceu nos últimos anos “Essa ajuda veio em boa hora e a gente soube aproveitar. Hoje, conseguimos gerar renda para a nossa família e ainda ajudamos a comunidade”, conta Valdemir Sudário, emocionado ao ver o quanto a propriedade cresceu nos últimos anos.

Durante a colheita, dona Helena Sudário chega a contratar até dez trabalhadores para ajudar na lavoura. O café é beneficiado na própria propriedade e em parceria com outros produtores da região. Com o crescimento da produção, ela criou a marca própria Café Filé, comercializada nos distritos de Porto Velho. “O nosso trabalho é todo familiar, e ver o nosso café sendo reconhecido é motivo de muito orgulho”, afirma dona Helena.

Durante a colheita, dona Helena Sudário chega a contratar até dez trabalhadores para ajudar na lavoura O secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, lembra com carinho da primeira visita à propriedade do casal em 2015, quando ainda atuava como técnico da Semagric. “Estive aqui ajudando na distribuição das mudas. Hoje, ver o progresso do Valdemir e da dona Helena é gratificante. É isso que nos motiva: saber que o trabalho da secretaria transforma vidas e fortalece o campo”, declarou.

Já o secretário adjunto da Semagric, Alexandre Silva, destacou a importância de valorizar quem está na base da produção. “É uma satisfação imensa conhecer de perto quem produz o café nosso de todo dia. São histórias como essa que fazem a diferença na agricultura familiar de Porto Velho”, frisou.

A Semagric mantém um trabalho contínuo de apoio técnico, e já está programação de 2025 o transporte de calcário para ajudar no aumento da produção do café no município. Essa política pública tem sido fundamental para garantir renda, geração de empregos e fortalecimento da economia local, especialmente nos distritos rurais.



Neste Dia Nacional do Café, Porto Velho celebra mais que números: celebra histórias de superação, empreendedorismo e dedicação de famílias que fazem da terra o alicerce do progresso.

Texto:Jean Carla Costa

Fotos:Delcimar Fragoso

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)