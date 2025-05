Distrito de Jaci-Paraná recebe sala odontológica e veículo para transporte de pacientes

Na manhã desta quinta-feira (22), o prefeito Léo Moraes realizou a entrega de uma nova sala odontológica, totalmente equipada, para atender à comunidade do distrito de Jaci-Paraná, região localizada a aproximadamente 100 quilômetros do perímetro urbano de Porto Velho. Também foi entregue um veículo tipo van, destinado ao transporte de pacientes.

Sala conta com aparelho de raio-x, serviço que nunca tinha sido ofertado na unidade

A entrega ocorreu na Unidade de Saúde da Família de Jaci-Paraná e contou com a presença expressiva da comunidade local, além de autoridades do parlamento municipal e representantes da área da saúde no distrito.

Para o consultório odontológico, foram entregues cadeira, autoclave, aparelho de ultrassom, insumos e um equipamento de raio-x, que, até então, só tinha na capital.



Solenidade de entrega contou com a presença de servidores e população do distrito “Antes, quando a população precisava de atendimento odontológico, não conseguia ser atendida aqui, era necessário ir até Porto Velho. Para fazer um raio-x, exames e outros procedimentos, as pessoas precisavam viajar de Jaci até a capital. Agora, isso mudou com a entrega desta nova e bem equipada sala, permitindo que os moradores de Jaci-Paraná sejam atendidos aqui mesmo, com toda a estrutura necessária”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

Para o secretário municipal de Saúde de Porto Velho, Jaime Gazola, a instalação do equipamento de raio-x representa um avanço na agilidade dos atendimentos odontológicos.

“Agora, poderão ser realizados procedimentos que antes não eram possíveis. A cadeira odontológica também foi substituída, a antiga não regulava corretamente a altura, e isso permitirá atendimentos mais rápidos e com maior qualidade”, destacou Gazola.

TRANSPORTE DE PACIENTES



Também foi entregue ao distrito de Jaci um veículo tipo van para o transporte de pacientes. De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa entrega é essencial para atender pacientes que lutam com problemas renais, que realizam tratamento contra o câncer, pessoas que buscam tratamento psicológico, entre outros.



“Isso é de vital importância diante da realidade que nós encontramos, distritos em situação muito difícil de saúde, bem como em muitas áreas da administração. A gente vai mudar isso de uma forma muito franca, olho no olho, e mudar realmente as condições de trabalho para todos que atuam na saúde de nossos distritos”, destacou Léo Moraes.



Segundo a diretora da Unidade, Maria Rodrigues, a entrega da van e dos equipamentos odontológicos é uma luta de anos que os profissionais de saúde que atuam nessa localidade pleiteavam.



“Essa van atenderá pacientes que precisam de acompanhamento em Porto Velho e que até então precisavam arcar do próprio bolso. Essa é a primeira van dentro do nosso distrito que vai atender a comunidade neste sentido. Às vezes precisávamos fazer uma vaquinha solidária para levar algumas crianças à capital”, destacou Maria Rodrigues.



A van encaminhará para Porto Velho os pacientes agendados de segunda a sábado, entre adultos, idosos e crianças. As ações da Prefeitura de Porto Velho nos distritos seguem de maneira intensa, focadas em reverter os quadros de atendimento ineficientes, que há décadas assolam a capital do Estado.



Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)