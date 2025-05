Rua Bela será interditada para estacionamento de ônibus durante o Arraiá da Prefs

Com o objetivo de garantir a segurança e organização do trânsito em decorrência da realização da primeira edição do “Arraiá da Prefs”, que acontece de 23 a 25 de maio, no Parque da Cidade, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), informa que a rua Bela, entre a rua Argentina e a avenida Calama, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, será interditada das 16h às 3h, durante os dias de festa. Nos demais horários, a via estará aberta para a circulação normal.

As equipes operacionais de agentes municipais de Trânsito estarão presentes no local, orientando e dirigindo o fluxo de veículos com uso de equipamentos temporários de sinalização, como cones e cilindros, destinando a via para os ônibus de embarque e desembarque dos grupos folclóricos.

O objetivo é manter a ordem e segurança no trânsito, minimizando possíveis transtornos aos motoristas e pedestres. Antes de o evento começar, a equipe educativa de trânsito orientará sobre o Sinal de Vida como parte da campanha do Maio Amarelo.

O secretário da Semtran, Iremar Torres, pede atenção aos motoristas e pedestres que transitam pela região, pois as mudanças no trânsito podem causar alterações nos trajetos habituais. “Recomendamos que os condutores busquem rotas alternativas e sigam as orientações dos agentes de trânsito. Agradecemos a compreensão dos motoristas e pedestres com as mudanças no trânsito e esperamos que todos colaborem para o sucesso do evento”, disse.

Para o prefeito Léo Moraes, o evento “Arraiá da Prefs” promete ser um sucesso. “A programação vai contar com apresentações de grupos de bois-bumbás que vão animar a noite da cidade. A organização do evento trabalha para garantir a segurança e comodidade dos participantes e espectadores. Todos estão convidados para esta grande festa que reunirá importantes expressões culturais populares da nossa cidade”.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)