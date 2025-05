Semdestur abre 30 vagas para curso gratuito de barbeiro, na capital

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Sine Municipal de Porto Velho e em parceria com o Departamento de Juventude e Instituto Milton Carvalho, está oferecendo um curso profissionalizante de barbeiro, gratuito, na Praça CEU. Ao todo são 30 vagas disponíveis e as inscrições estarão abertas de 26 a 30 de maio.

O curso conta com carga horária de 36 horas, que será distribuída em três finais de semana: dias 7 e 8, 14 e 15, e 21 e 22 de junho. Sempre no mesmo horário: das 8h às 14h. A idade mínima exigida é 16 anos. Para se inscrever, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de residência.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente nos seguintes locais:

Sine Municipal Centro -rua General Osório, 81, Centro (7h30 às 13h30);

Sine Municipal zona Leste -Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, 1706, Juscelino Kubitschek (7h30 às 13h30);

Departamento de Juventude -avenida Pinheiro Machado, nº 1718, São Cristóvão (8h às 14h).

Conforme o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, o curso é uma oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar suas habilidades.

“Quando o trabalhador se qualifica, se aperfeiçoa e se atualiza, é absorvido pelo mercado com mais rapidez, daí a importância de participar desta capacitação gratuita, pois certamente vai ampliar as possibilidades, inclusive desse profissional empreender e abrir seu próprio negócio na área”, afirmou.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)