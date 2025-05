Prefeitura de Porto Velho realiza pit-stop de conscientização contra o abuso e exploração sexual de criança e adolescente

A Prefeitura de Porto Velho, via Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), em parceria com entidades e instituições da Rede de Proteção, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou, na manhã desta quinta-feira (22), um pit-stop, na avenida Pinheiro Machado com a avenida Jorge Teixeira (BR-319), com o objetivo de alertar e mobilizar a sociedade no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.



A ação faz parte da campanha "Maio Laranja”, mês dedicado à conscientização contra o abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Durante o evento, equipes distribuíram materiais informativos, adesivos e conversaram com motoristas e pedestres sobre a importância da denúncia e da proteção às vítimas.



O pit-stop integra um conjunto de atividades realizadas ao longo do mês de maio, que incluem palestras e ações educativas em escolas e comunidades. O objetivo da campanha é sensibilizar a população para que cada cidadão se torne um agente de proteção, denunciando casos e garantindo um ambiente seguro para crianças e adolescentes.



Pit-stop integra um conjunto de atividades realizadas ao longo do mês de maio A campanha Maio Laranja é uma iniciativa nacional voltada para o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O mês de maio foi escolhido para intensificar ações de conscientização, prevenção e combate a essa grave violação de direitos, tendo como marco o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é celebrado no dia 18 de maio (Lei Federal nº 9.970/00).



A Prefeitura de Porto Velho reforça que o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantil é uma responsabilidade coletiva e que o engajamento da sociedade é fundamental para combater essa grave violação de direitos, assim como reforça, a necessidade da denúncia.



Denúncias podem ser feitas discando para os seguintes locais:

- Disque 100 – Serviço gratuito do Governo Federal, disponível 24 horas por dia;

- Polícia Militar – Ligue 190 para emergências;

- Polícia Civil – Ligue 197 para denúncias.



Conselhos Tutelares:

- 1º Conselho Tutelar – (69) 99981-0664

- 2º Conselho Tutelar – (69) 99983-1383

- 3º Conselho Tutelar – (69) 98473-4966

- 4º Conselho Tutelar – (69) 98473-3758.

E para crimes na internet: new.safemet.org.br/denuncie .



Texto:Adaides Batista

Fotos:Rosinaldo Machado

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)