Finais das seletivas para os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) acontecem neste final de semana

No próximo sábado (24), Porto Velho será a capital do esporte com as finais das seletivas para os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) nas modalidades coletivas. O palco dessas disputas será o Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu), que fica localizado na zona Sul da capital. As finais serão nas modalidades: basquete, voleibol e futsal.

As disputas começam pela manhã no basquete 3x3. As equipes femininas Asdericel/Às Nações e Avabro B se enfrentam a partir das 10h. Já no masculino, as equipes Miners B e Miners A jogam às 10h20. No basquetebol 5x5 as disputas serão pela parte da tarde a partir das 14h. O primeiro jogo será no feminino entre Avabro e Asdericel/ Às Nações e, no masculino, se enfrentam Asdericel/ Às Nações e Al basquete.

Na modalidade de voleibol, os jogos serão também realizados no sábado à tarde. O primeiro jogo está marcado para começar às 17h entre as equipes femininas do Ferroviário e FAV. Em seguida, a partir das 18h, será a disputa masculina entre os times do Ferroviário e Miners.

No turno da noite serão disputadas as finais da modalidade de futsal. O primeiro jogo começa às 19h30, no feminino, entre Gazin Porto Velho e Mojuca. E o último jogo das seletivas acontece a partir das 20h30, masculino, entre as equipes do Solimões e Brazuca.

As equipes campeãs em cada modalidade representarão Porto Velho no JIR 2025, que será realizado no município de Ji-Paraná. O evento é organizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), e representa uma das mais importantes iniciativas de valorização ao esporte no estado.

Segundo o secretário da Semes, Cássio Moura, as seletivas são oportunidades para que a cidade possa se preparar para o JIR. “As seletivas do JIR são fundamentais que para que a capital possa ser bem representada em Ji-Paraná. A competição reúne as melhores equipes do estado e Porto Velho não pode ficar de fora dos pódios. É um compromisso do prefeito Léo Moraes com a valorização e desenvolvimento do esporte na nossa cidade”, finaliza o secretário.

Texto:André Oliveira

Foto:André Oliveira/ Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)