Prefeitura de Porto Velho economiza cerca de R$ 1 milhão com a nova iluminação pública da avenida Guaporé

Após cerca de três anos na escuridão, por causa do furto de cabos da rede elétrica, a Prefeitura de Porto Velho, através da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), está construindo um novo sistema de iluminação pública na avenida Guaporé, entre a BR-364 e avenida Rio de Janeiro. A obra executada com recursos próprios vai gerar uma economia de R$ 1 milhão ao município.

“Se nós fôssemos licitar essa obra e contratar uma empresa, ela custaria em torno de R$ 1,5 milhão, considerando que são quase três quilômetros de extensão, cerca de 2,8 quilômetros esse trecho. Nós estamos fazendo hoje com R$ 540 mil, utilizando mão de obra de reeducandos e o nosso corpo técnico operacional de servidores da Emdur”, disse o prefeito Léo Moraes.

NOVA ESTRUTURA

Toda a fiação será subterrânea, coberta por concreto A obra consiste na implantação de 88 postes metálicos de 12,5 metros cada um, sobre uma base de concreto armado, ao longo do canteiro central da avenida Guaporé. Em cada um deles serão acoplados suportes para instalação de luminárias que vão compor a iluminação pública do local, contemplando os dois lados da pista.

O projeto foi pensado para dificultar ainda mais a ação dos criminosos e evitar furtos ou danos à rede elétrica que vai alimentar as luminárias, um novo sistema que foi desenvolvido 100% pela Emdur. “A gente desenvolveu uma tecnologia nova, com artefatos de concreto fabricados aqui na Emdur, que vão proporcionar mais segurança na rede elétrica. É um meio mais seguro que a gente desenvolveu para viabilizar essa nova iluminação, com a instalação subterrânea e mais profunda”, comentou presidente da Emdur, Bruno de Holanda.

O Holanda acrescentou que a determinação do prefeito Léo Moraes é para realizar o serviço com mais qualidade e também com maior grau de dificuldade para ação de vândalos, para que os criminosos não danifique novamente a rede elétrica e deixe a população às escuras, gerando transtornos e insegurança aos munícipes.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/ Emdur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)