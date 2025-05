Prorrogadas inscrições para Copa Madeirão de Futebol de Várzea em Porto Velho

As inscrições para a primeira edição da Copa Madeirão de Futebol de Várzea, adulto masculino, foram prorrogadas até a próxima terça-feira (27). A competição é organizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através de mensagem de WhatsApp pelo número (69) 98473-6067. Segundo a Semes, o congresso técnico e também a cerimônia de abertura serão realizadas no dia 5 de junho. Já a primeira rodada do campeonato, está com uma nova data de início e deve acontecer no dia 7 de junho.

A competição deve reunir cerca de 100 equipes e tem como objetivo fomentar o esporte local, reunir grandes talentos e fazer do evento a maior competição esportiva da modalidade em Porto Velho. Informações sobre a fórmula da disputa, datas, horários e locais dos jogos e apresentação do regulamento serão divulgados pela Semes.

A primeira edição da Copa Madeirão de Futebol terá um diferencial. Além de troféu e medalhas, o time campeão do torneio receberá a quantia de R$ 10 mil. Para o vice-campeão o prêmio será de R$ 5 mil. Também serão premiados com troféus o artilheiro, o destaque da competição, o melhor técnico e o melhor goleiro.

Segundo o secretário da Semes, Cássio Moura, essa já está sendo uma das competições mais aguardadas deste ano. “Porto Velho é um grande celeiro de atletas de alta qualidade. Então a Copa Madeirão será uma vitrine para esses atletas. Por isso aproveitem para se inscreverem pois será um dos maiores eventos esportivos do estado de Rondônia”, finaliza o secretário.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)