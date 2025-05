Bois-bumbás resgatam tradição e identidade cultural no Arraiá da Prefs

Cunhã-poranga, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Pajé e muita representatividade. Porto Velho será palco de um dos maiores encontros de expressões culturais e valorização da identidade com apresentação dos bois-bumbás da capital, durante a primeira edição do Arraiá da Prefs, organizado pela Prefeitura de Porto Velho, que acontece entre os dias 23 a 25 de maio no Parque da Cidade.

Os bois-bumbás Veludinho, Az de Ouro, Diamante Negro, Estrela de Fogo e Marronzinho protagonizarão momentos especiais nas apresentações que se transformarão em um verdadeiro espetáculo de cultura popular na capital rondoniense, refletindo na identidade cultural e, principalmente, o amor dos integrantes pelos seus bois.

A história do movimento em Porto Velho está enraizada na tradição cultural e no amor pela região amazônica, uma história centenária que começou por volta de 1920 na região da antiga Vila de Santo Antônio. Ao longo de todos esses anos de tradição, os bois-bumbás conquistaram corações e deixaram um legado de pertencimento e identidade para a cultural regional.

LEGADO DE AMOR

Estevão Fernandes é o fundador do boi-bumbá Marronzinho Um exemplo de amor por esse legado é o fundador do boi-bumbá Marronzinho, Estevão Fernandes, que criou o boi através de uma brincadeira e virou sinônimo de uma herança cultural de moradores da Vila Tupi. “O Marronzinho é minha paixão. Eu me emociono toda vez que meu boi entra na arena. No arraial da Prefs será o pontapé para nossos festejos deste ano. Agradecer à Prefeitura por realizar esse evento na nossa capital”, disse o fundador do boi Marronzinho.

Tradição também com a Associação Folclórica Cultural Boi-Bumbá Diamante Negro, que foi fundada em 1º de janeiro de 1993 por Aluízio Batista Guedes, pedagogo e folclorista apaixonado, a agremiação nasceu no bairro Aeroclube, em Porto Velho. Atualmente, o Diamante Negro mantém essa paixão pela família que continua com o legado deixado pelo fundador.

“Nosso boi é conhecido como a “Maravilha Negra” e suas cores oficiais são preto e amarelo, com detalhes em azul e branco. Já conquistamos títulos no arraial Flor do Maracujá. Estamos felizes em participar da primeira edição do Arraiá da Prefs e, com toda certeza, o público pode esperar um belo espetáculo que só o Diamante Negro sabe levar para dentro da arena”, finaliza Hudson Guedes, presidente do boi.

Boi-bumbá Az de Ouro, criado em 1991, é o atual campeão do arraial Flor do Maracujá História viva também preservada pelo boi-bumbá Az de Ouro, criado em 1991, é o atual campeão do arraial Flor do Maracujá. O tema da agremiação em 2025 é “Cultura: A semente das nossas lutas”. “Estamos super na expectativa com a fabricação de indumentárias novas, coreografias e toadas que encantarão o público que vai nos prestigiar. Esse é um evento grandioso e nosso boi tem que ir à altura”, disse a presidente do boi e da Federon, Andréia Guedes.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, os bois-bumbás da capital representam uma das maiores a expressões culturais do país. “É de se orgulhar pela trajetória dos bois aqui da capital. A gente sabe do amor e de toda dedicação desses artistas que fazem isso com muito carinho e paixão pela arte. Parabenizar todos os integrantes dos grupos e tenho certeza que farão um lindo espetáculo no Arraiá da Prefs”, finaliza.

PROGRAMAÇÃO

O boi Veludinho se apresenta no dia 23 de maio, a partir das 19h40. O Az de Ouro será também no primeiro dia a partir das 21h55. O boi-bumbá Diamante Negro é no sábado (24), a partir das 19h15. Já no domingo (25) se apresentam os bois Estrela de Fogo as 19h35 e Marronzinho a partir das 21h.

Texto:André Oliveira

Foto:Divulgação

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)