Prefeitura de Porto Velho realiza ação conjunta para apurar denúncias em funerárias da capital

Na manhã desta quarta-feira (21), a Prefeitura de Porto Velho realizou uma ação conjunta de fiscalização em funerárias da capital. A operação teve como objetivo apurar denúncias de irregularidades no funcionamento de estabelecimentos do setor funerário.

A iniciativa foi motivada pelo recebimento de diversas denúncias que apontavam falhas e inconformidades nas atividades de algumas funerárias. Durante a ação, as equipes técnicas das secretarias percorreram os estabelecimentos verificando condições ambientais, sanitárias, estruturais e fiscais, com foco no cumprimento da legislação vigente.

De acordo com os órgãos envolvidos, o trabalho busca assegurar que os serviços funerários - essenciais em momentos de grande fragilidade para as famílias - estejam sendo prestados com respeito às normas legais e com a devida qualidade.

Equipes técnicas das secretarias percorreram os estabelecimentos "A fiscalização é uma ferramenta fundamental não apenas para coibir irregularidades, mas também para garantir que a população tenha acesso a serviços mais seguros, organizados e regulares", afirmou o secretário da Sema, Vinícius Miguel.

As ações, coordenadas pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) e de Fazenda (Semfaz), terão continuidade nos próximos dias e fazem parte de um esforço da gestão municipal para o ordenamento do setor funerário, promovendo a regularização e a melhoria no atendimento à população.

A Prefeitura reforça que denúncias sobre o funcionamento de estabelecimentos podem ser feitas pelos canais oficiais da Sema: WhatsApp (69) 984234092 e e-mail [email protected]



Texto:Sema

Fotos:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)