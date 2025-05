Prefeitura de Porto Velho revitaliza espaço público no Cristal da Calama

A revitalização urbana e a renovação de espaços públicos são importantes para o desenvolvimento de uma cidade e essas têm sido algumas das metas da gestão à frente da Prefeitura de Porto Velho. Por isso, a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), seguindo determinação do prefeito Léo Moraes, está imbuída da missão de revitalizar espaços públicos, entre eles, uma praça do conjunto Cristal da Calama, onde a equipe da Semusb realizou limpeza e serviço de roçagem.

O titular da Semusb, Geovani Marinni destacou a importância dos espaços públicos, pois são essenciais para o fortalecimento do tecido social, da relação dos moradores. “Quando este espaço está degradado, abandonado, as pessoas não frequentam e não criam laços. Então, quando mantemos esses locais limpos e adequados, ele cria uma interação espontânea, as pessoas vão usar esse espaço, mesmo que não tenha nenhum evento programado, utilizar para caminhada, utilizar para brincar, enfim”, afirmou.

Além dessa questão do uso, acrescentou Marinni, a utilização das praças cria a possibilidade de melhorar também a questão de saúde mental. Porque ali passa a ser um local onde as pessoas podem interagir. Um espaço público bem cuidado pode criar impulso econômico para o bairro, com a realização de feiras ou quiosques de lanches, oportunizando o empreendedorismo de tantos que buscam uma renda.

Espaços públicos são essenciais para o fortalecimento do tecido social e relação dos moradores “Se a população não tiver espaços adequados, limpos, iluminados, seguros para frequentar com a família, a opção é ficar em casa, isolado, e isso pode contribuir para a ansiedade e a depressão. Daí que a revitalização dos espaços públicos é uma questão também ligada à saúde e ao bem-estar das pessoas da nossa cidade”, explicou o secretário.

Para o prefeito Léo Moraes, um espaço limpo e adequado é realmente essencial. “Por isso, estamos trabalhando para revitalizar tantos espaços públicos em estado de abandono na nossa cidade. Nosso objetivo é transformar estes cenários para que a população volte a frequentá-los, mas com dignidade, segurança e opções de lazer para todos e isso contribui ainda para a melhoria da qualidade de vida e da saúde mental das pessoas”, disse.

Além dos benefícios ambientais, o espaço limpo evita proliferação de doenças e também a valorização imobiliária. Um espaço público de qualidade é valorizado, ao contrário do espaço degradado, ele desvaloriza. São inúmeros os benefícios da manutenção dos espaços públicos em Porto Velho.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Semusb

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)