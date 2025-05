Além dos shows nacionais, Prefeitura valoriza artistas regionais no Arraiá da Prefs

O Arraiá da Prefs 2025 vai movimentar a capital rondoniense e toda região. Além das atrações nacionais já confirmadas, Ju Marques e Forró do Muído, a Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a valorização dos artistas regionais preservando e reconhecendo a identidade cultural do município.

De acordo com o Léo Moraes, evento reforça como as políticas públicas podem integrar a cultura, o lazer e a valorização social

São mais de dez bandas e DJs que prometem levar muita alegria e, principalmente, valorizar a identidade cultural de Porto Velho. As atrações confirmadas pela Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) são: Estação do Forró, Patrícia Moraes, Embalo 5, DJ Mario, Trio Forró Pé de Serra, Gata Forrozeira, Lene Ventura, Diretores do Forró, Forró Madeira, Harmonia do Forró e ainda Dj Elen Quelma.

A festa vai contar com vários estilos musicais como forró, sertanejo, arrocha, forró pé-de-serra e vários outros ritmos, que darão um tempero todo especial ao cronograma que promove e mistura de ritmos e fortalecem o vínculo e a identidade musical do município. O Arraiá da Prefs vai contar com dois palcos: Alternativo e Principal. Destaque também para a apresentação de quase 20 grupos folclóricos entre quadrilhas juninas e bois-bumbás.

De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o Arraiá da Prefs reforça o compromisso do município de como as políticas públicas podem integrar a cultura, o lazer e a valorização social. “Eu sempre fui um defensor da nossa cultura, da nossa gente e dos nossos artistas. Além dos shows nacionais, não podemos jamais esquecer de apoiar nossos artistas regionais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da nossa capital”, disse o prefeito.

Banda Forró Madeira se apresenta no domingo (25)

O presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, destacou a importância da realização da festa para o fortalecimento e desenvolvimento cultural do município. “A Prefeitura pensou em toda programação com muito carinho. Por isso, estamos felizes em poder reunir tantas atrações nacionais e, ao mesmo tempo, valorizar nossos artistas locais. Todos os artistas receberão cachês pela apresentação no evento”, finaliza o presidente.

A banda Forró Madeira se apresenta no domingo (25) e, segundo um dos integrantes do grupo, Antônio Edmar, esse será um momento especial para a cidade. “Nós do Forró Madeira estamos preparando um repertório com muito forró pé-de-serra para nossa população. O São João é um momento bastante esperado e, com certeza, essa festa será linda, do jeito que nós merecemos”, concluiu.

A 1ª edição do Arraiá da Prefs inicia nesta sexta-feira (23) e segue até domingo (25), no Parque da Cidade. Com entrada gratuita, a expectativa é receber cerca de 20 mil pessoas por dia. O evento será o pontapé inicial do Circuito Junino de Porto Velho 2025, que poderá ser o Maior São João do Norte do Brasil.

Confira a programação completa aqui.

Texto:André Oliveira

Foto:Divulgação/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)