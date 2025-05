Semasf realiza curso de Língua Brasileira de Sinais para servidores da secretaria

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, em parceria com o Curso de Letras – Libras, da Universidade Federal de Rondônia (Unir), realizará, no período de 26 a 30 de maio de 2025, no horário das 8h às 13h, o curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) direcionado aos servidores da secretaria. As inscrições vão até o dia 26 de maio e são ofertadas 30 vagas. Inscreva-se AQUI .



O curso será realizado na sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), à rua Geraldo Ferreira, 2166, bairro Agenor de Carvalho, e será ministrado pelos acadêmicos do 8º período do curso de Letra – Libras da Unir, com supervisão da professora doutora Ariana Boaventura. A carga horária será de 30 horas e todos os participantes receberão certificados de conclusão. Informações: (69) 98118-9984.



O curso objetiva proporcionar fundamentação em competências relativas à Língua Brasileira de Sinais, e capacitar o aluno para que no final, seja capaz de entender sinais básicos e se comunicar com o surdo em situações cotidianas simples que envolvam o processo de conversação em Libras, principalmente voltado para o atendimento ao público.



Todos os participantes receberão certificados de conclusão “O domínio da Libras pelos servidores da Assistência Social é um passo importante na luta contra a discriminação e na promoção da inclusão. Quando os profissionais se comunicam diretamente com a população surda, reforçam a ideia de que a diversidade deve ser respeitada e valorizada, contribuindo para uma sociedade mais justa”, afirmou a secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz.



Na avaliação da secretária, “capacitar servidores públicos da Assistência Social em Libras é uma medida essencial para garantir um atendimento acessível e de qualidade. Além de atender a uma demanda da população surda, esse conhecimento fortalece o compromisso do serviço público com a inclusão, a equidade e a promoção dos direitos de todos os cidadãos. O serviço de inclusão com qualidade, dignidade e igualdade é um compromisso da gestão Léo Moraes”.



Texto:Adaides Batista

Foto:SMC



