Prefeitura inicia recadastramento do COMCard para usuários da Melhor Idade e Acessibilidade

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), informa que está aberto o processo de recadastramento dos usuários do COMCard das categorias Melhor Idade e Acessibilidade. A ação é parte do processo de modernização do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo da capital.

Com a substituição da tecnologia nos validadores dos ônibus, todos os usuários que possuem o benefício devem realizar o recadastramento para manter o acesso gratuito garantido nos coletivos. A medida é obrigatória para pessoas com deficiência e idosos com direito à gratuidade, mesmo aqueles que já possuem o COMCard ativo.

Para facilitar o processo, o recadastramento pode ser feito de forma digital por meio do aplicativo Bipay, disponível para Android e iOS.

Recadastramento é uma etapa fundamental para que o novo sistema funcione corretamente Veja o passo a passo: Acesse a loja de aplicativos do seu celular (Play Store ou App Store); Baixe e instale o app Bipay; crie uma conta com seus dados pessoais: nome completo, CPF ou RG, E-mail, número de celular, crie uma senha de acesso e aceite os termos de uso e conclua o cadastro.

Após o preenchimento, os dados serão validados para que o benefício de gratuidade continue ativo no novo sistema. O recadastramento é uma etapa fundamental para que o novo sistema funcione corretamente e nenhum beneficiário fique sem acesso ao transporte gratuito durante e após a modernização dos ônibus. Clique aqui .

Quem preferir o cartão físico, pode procurar um dos pontos de atendimento abaixo:

Local: Tudo Aqui - Centro

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 830, Centro

Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h

Local: Tudo Aqui - Porto Velho Shopping

Endereço: Avenida Prefeito Chiquilito Erse, 3288, Flodolado Pontes Pinto

Atendimento: segunda a sexta, das 10h às 20h - sábado, das 10h às 18h

Local: Rodoviária

Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, 1296, Embratel

Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h - sábado, das 8h às 12h

Local: Praça CEU

Endereço: rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1770, Juscelino Kubitschek

Atendimento: segunda a sexta, das 7h30 às 13h30

Em caso de dúvidas, os usuários podem procurar os pontos de atendimento do COMCard, acessar o whatsapp: 0800 591 5067, ou os canais oficiais da Prefeitura para mais informações.

A Semtran ainda reforça que o sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo com relação ao pagamento da tarifa vai mudar, e que os usuários devem utilizar todos os créditos do cartão ComCard até o próximo dia 30 de junho , conforme anunciado pelo prefeito Léo Moraes na terça-feira (20).

