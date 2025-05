Inscrições abertas para seletiva de judô para os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR)

Em Porto Velho, estão abertas as inscrições para a seletiva de judô para atletas que desejam participar dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) de 2025. A seletiva é organizada pela Prefeitura da capital, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), e tem como objetivo dar oportunidade para judocas da cidade mostrarem seus potenciais na modalidade.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 14h da próxima sexta-feira (23) através do e-mail: [email protected]. Segundo a Semes, a seletiva acontece no próximo domingo (25), das 8h às 18h, no Ginásio Vinícius Danin, que fica localizado na avenida Amazonas, 6363, no bairro Cuniã. O ginásio fica dentro do Complexo da Vila Olímpica Chiquilito Erse.

Podem se inscrever atletas a partir dos 16 anos, e o secretário da Semes, Cássio Moura, destaca que a seletiva é para todos os apaixonados pela modalidade. “Estamos focados em levar os melhores representantes da capital para o JIR, por isso, é a sua oportunidade de participar da seletiva e quem sabe conquistar o título para Porto Velho, nessa que é uma das maiores competições do estado”, disse o secretário.

O município de Ji-Paraná foi escolhido em 2025 como sede oficial da fase final do JIR, e deve ser uma grande celebração do esporte rondoniense. Criado pelo Decreto nº 1.622, de 25 de outubro de 1983 , e instituído como política pública permanente por meio da Lei nº 3.665, de 13 de novembro de 2015 , o evento é organizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), e representa uma das mais importantes iniciativas de valorização do esporte no estado.

Além do Judô, a Semes também vem realizando outras seletivas para formar a equipe da capital. Entre as seletivas realizadas estão: basquete, voleibol, futsal e taekwondo. Vale enfatizar que durante a edição deste ano, o JIR vai reunir atletas de várias cidades em 15 modalidades esportivas.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)