Projeto Cidadania em Movimento leva serviços essenciais à escola Joaquim Vicente Rondon na zona Sul de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realiza mais uma edição do Projeto Cidadania em Movimento, no dia 24, próximo sábado, na Escola Joaquim Vicente Rondon, à rua Garopaba, 2615, bairro Cohab Floresta, zona Sul de Porto Velho, quando serão disponibilizados mais de 20 serviços essenciais à população.



No projeto Cidadania em Movimento, instituições das esferas municipal, estadual e federal se unem numa força tarefa para a execução dos serviços prestados à população e assim beneficiar quem mais precisa.



O evento conta com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), dentre outros.



A última edição do Projeto Cidadania em Movimento foi realizada em Jaci-Paraná nos dias 26 e 27 de abril, quando foram realizados 3.608 atendimentos de serviços essenciais à população do distrito.



“O projeto Cidadania em Movimento visa aproximar a administração pública da população, oferecendo diversos serviços essenciais de forma gratuita. Entre os serviços disponíveis estão emissão de documentos como RG e Cadastro Único, atendimentos de saúde, psicossocial e assistência social. Melhoria e eficiência na prestação de serviços de inclusão social é uma preocupação e uma determinação do prefeito Léo Moraes”, disse a secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz.



Texto:Adaides Batista

Fotos:Diego Sousa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)