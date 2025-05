Porto Velho marca presença na Rondônia Rural Show com produtos da agricultura familiar

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e valorizar os produtos locais, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), está apoiando a participação de cinco agroindústrias da capital na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional. O evento acontece de 26 a 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandecir Rack, em Ji-Paraná, a cerca de 372 km da capital.

Neste ano, representam o município as agroindústrias: Frigorífico Progresso Pescado, Granja Aviron, Pescados Rei do Pirarucu, Charcutaria Defumarte e Bolachas Nordestinas.

Segundo o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a participação na feira é uma oportunidade estratégica para alavancar o desenvolvimento da agroindústria local. “Desde a primeira edição da Rondônia Rural Show, a Semagric tem levado produtores da capital para expor seus produtos. Isso tem gerado visibilidade e crescimento para essas pequenas empresas. É o caso do Frigorífico Progresso, que hoje conta com selo do Prove graças à visibilidade conquistada na feira”, destacou.

Semagric oferece apoio logístico para o transporte dos produtos e suporte técnico A Semagric oferece apoio logístico para o transporte dos produtos e suporte técnico, além de promover ações para a formação de cooperativas e associações de produtores, facilitando o acesso a informações e políticas públicas.

Para Manoel Ezidio Ferreira, gerente de implantação de agroindústrias da Semagric, o incentivo é fundamental para o crescimento sustentável do setor. “Nosso papel é garantir que esses empreendimentos tenham condições de se desenvolver, agregar valor à produção e alcançar novos mercados”, afirmou.

Nara Regina, representante do Frigorífico Progresso, comemora os avanços conquistados Um dos exemplos de sucesso é a agroindústria Pescados Rei do Pirarucu, que participará da feira levando produtos artesanais típicos. Elisandrio Bertol, responsável pelo negócio, celebra a oportunidade. “É uma grande vitrine. A gente encontra novos clientes, faz parcerias e mostra que a produção da agricultura familiar tem qualidade e sabor”, disse.

Nara Regina, representante do Frigorífico Progresso, também comemora os avanços conquistados. “A Rondônia Rural Show foi o ponto de virada para a nossa agroindústria. Hoje, somos fiscalizados pela Idaron e temos o selo Prove, o que nos abriu muitas portas”, contou.

A participação das agroindústrias de Porto Velho na Rondônia Rural Show reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da economia rural, a geração de emprego e renda no campo, e a valorização da produção local. Com o apoio da Semagric, os empreendedores da agricultura familiar conquistam cada vez mais espaço no cenário estadual.



Texto:Jean Carla Costa

Fotos:Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)