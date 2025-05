Divulgada lista dos candidatos inscritos no processo seletivo da Saúde de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e Secretaria Municipal de Administração (Semad), divulgou nesta terça-feira (20), a lista dos candidatos inscritos no processo seletivo para contratação temporária de profissionais de diversos níveis de escolaridade, conforme o Edital 019 /Semad/2025.



O processo seletivo tem como objetivo atender às necessidades emergenciais da saúde pública urbana e rural da capital rondoniense.



Ao todo, são mais de 600 vagas imediatas oferecidas e ainda cadastros reservas. As convocações ocorrerão em substituição às vagas já ocupadas, as quais não poderão mais ser renovadas. Ainda de acordo com o edital, o prazo emergencial terá vigência de dois anos.



A remuneração prevista pode chegar a R$ 5,1 mil para médico veterinário e R$ 9,3 para médico clínico geral. Vale destacar que todos os cargos contam ainda com auxílio-alimentação e vale-transporte. As oportunidades disponíveis no processo seletivo são para os seguintes cargos:

Confira as inscrições homologadas aqui.



Texto:SMC

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)