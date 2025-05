Prazo para utilizar saldo do ComCard é prorrogado até 30 de junho

A Prefeitura de Porto Velho informa que o prazo para utilização do saldo disponível no ComCard, previsto para encerrar no dia 30 de maio, foi prorrogado até o dia 30 de junho.

A medida, que aconteceu após a solicitação do prefeito Léo Moraes junto à empresa concessionária responsável pelo transporte público, tem a finalidade de oferecer mais tempo aos beneficiários antes da migração para o novo sistema, que começa a operar já a partir de 1º de junho.

O novo sistema que passará a ser usado no transporte coletivo em Porto Velho, o sistema Bipay, vai permitir recargas diretamente pelo celular, via PIX, eliminando a necessidade de filas e deslocamentos.

É uma atualização importante, que respeita o tempo e a rotina das pessoas, destacou o prefeito Léo Moraes A mudança representa um avanço significativo em termos de praticidade, agilidade e acessibilidade para os usuários do programa.

“Estamos modernizando o sistema para garantir mais conforto, menos burocracia e mais agilidade para quem depende do transporte público na nossa cidade. É uma atualização importante, que respeita o tempo e a rotina das pessoas. E o melhor: ninguém vai perder saldo. Nosso pedido foi atendido e o prazo estendido”, destacou o prefeito Léo Moraes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), nenhum beneficiário perderá os créditos, mas é essencial que o saldo atual seja utilizado até o fim do mês. Caso ainda haja valores disponíveis após o prazo, a Semtran irá divulgar futuramente como proceder.

Os beneficiários também já podem realizar o cadastro no novo sistema pelo aplicativo Bipay, disponível para smartphones. A nova plataforma começará a operar em paralelo a partir do dia 1º de junho, garantindo uma transição segura e sem prejuízos.

Quem preferir o cartão físico, pode procurar um dos pontos de atendimento abaixo:

Local: Tudo Aqui - Centro

Endereço:Avenida Sete de Setembro, 830, Centro

Atendimento:segunda a sexta, das 8h às 17h

Local: Tudo Aqui - Porto Velho Shopping

Endereço:Avenida Prefeito Chiquilito Erse, 3288, Flodolado Pontes Pinto

Atendimento:segunda a sexta, das 10h às 20h - sábado, das 10h às 18h

Local: Rodoviária

Endereço:Avenida Governador Jorge Teixeira, 1296, Embratel

Atendimento:segunda a sexta, das 8h às 17h - sábado, das 8h às 12h

Local: Praça CEU

Endereço:rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1770, Juscelino Kubitschek

Atendimento:segunda a sexta, das 7h30 às 13h30



Com essa modernização, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com a digitalização dos serviços públicos e com a valorização do tempo e do bem-estar da população.

