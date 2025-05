Prefeitura de Porto Velho inicia montagem da estrutura para a 1ª edição do Arraiá da Prefs

O clima de festa junina começa a tomar conta de Porto Velho. A Prefeitura municipal já iniciou a montagem da estrutura para a 1ª edição do Arraiá da Prefs, que inicia nesta sexta-feira (23) e segue até domingo (25), no Parque da Cidade. A expectativa é que o evento seja o maior do Norte do Brasil.

“Iniciamos os trabalhos no domingo (18). O palco principal, no campo de futebol, que será transformado na arena para as apresentações de quadrilhas e bois-bumbás já está montado. Falta apenas a parte de ornamentação, que iniciaremos nesta terça-feira (20)", disse o presidente da Fundação Cultural (Funcultural), Antônio Ferreira, responsável pelo evento.

Do outro lado, junto à quadra esportiva, já foram erguidas as tendas para a montagem do segundo palco, também denominado de palco alternativo. Nesse local, bandas e artistas regionais estarão se revezando nas apresentações com muito forró para o público que gosta de dançar, enquanto acontecem as atrações na arena.

Na entrada do Parque foram montadas tendas para a praça de alimentação Na parte da frente, logo na entrada do Parque, também já foram montadas tendas para a praça de alimentação. Nesse local, pequenos comerciantes devidamente cadastrados, e que atuam conforme os padrões sanitários, estarão vendendo comidas típicas e bebidas, entre outras guloseimas.

O chamamento público foi aberto pela Semusb para o preenchimento de 57 vagas, distribuídas em 52 para a venda de alimentação e outras cinco vagas para brinquedos, como forma de promover a geração de renda para as famílias que atenderem os requisitos do chamamento público.

Além dos palcos e tendas, o local será totalmente decorado para entrar totalmente no clima de festa de São João.

ATRAÇÕES

Na abertura, o público poderá conferir de pertinho a apresentação da cantora Ju Marques O evento contará com duas atrações nacionais. Logo na abertura, o público poderá conferir de pertinho a apresentação da cantora Ju Marques, sucesso nas plataformas digitais e nas redes sociais. No sábado (24), será a vez do Forró do Muído, que vem arrastando multidões principalmente no Nordeste.

“Isso não quer dizer que não teremos apresentações de vários cantores regionais, nomes de grande destaque no município e no estado de Rondônia”, completou o titular da Funcultural.

Ele acrescentou que no total, 13 quadrilhas juninas e 5 bois-bumbás estarão se apresentando na arena montada no Parque da Cidade. Também haverá apresentações de danças típicas da região Norte, incluindo algumas ligadas à cultura indígena, entre outras.

13 quadrilhas juninas e 5 bois-bumbás estarão se apresentando na arena montada no Parque da Cidade A expectativa de público, de acordo com a Fundação Cultural, é receber 20 mil pessoas a cada dia do evento, totalizando 60 mil nos três dias de festa.

“Venham participar dessa festividade, dessa cultura nordestina, dessa cultura cabocla misturada, que é a alegria da região Norte, da Amazônia. Nós iremos fazer, com fé em Deus, o maior arraial que Porto Velho já teve”, completou Antônio Ferreira.

Ele ainda fez questão de agradecer ao prefeito Léo Moraes e o apoio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), entre outras secretarias parceiras da gestão municipal.

Texto:Augusto Soares

Foto:Rubens Cerqueira/ Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)