Prefeitura intensifica vacinação durante Semana de Saúde nas Escolas

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue promovendo a Semana de Saúde nas Escolas, uma ação que reforça a importância da imunização como forma eficaz de prevenção de doenças. Na segunda-feira (19), a equipe de saúde esteve presente na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio Madeira, no bairro Nova Esperança, levando um amplo calendário vacinal a estudantes, funcionários e familiares.

Stefany Paz, gerente da Unidade de Saúde da Família (USF) Pedacinho de Chão A ação tem como principal objetivo facilitar o acesso à vacinação para crianças e adolescentes, ampliando a cobertura vacinal e contribuindo para a prevenção de doenças imunopreveníveis. “Começamos pela Escola Brasília e, nesta tarde, estivemos na Escola Rio Madeira e também na Escola Olavo Pires. Nosso foco principal é a vacina contra o HPV, especialmente para menores de 12 anos, já que, após a pandemia de covid-19, observamos uma queda significativa na procura por vacinas infantis”, explicou Stefany Paz, gerente da Unidade de Saúde da Família (USF) Pedacinho de Chão.

Na escola Rio Madeira, cerca de 40 alunos foram vacinados e muitos receberam mais de duas vacinas. No total, mais de 70 pessoas, entre estudantes, funcionários e responsáveis, foram imunizadas. As vacinas disponíveis durante a semana incluem: HPV, Meningocócica ACWY, Influenza (H1N1), Difteria e Tétano (DT), Febre Amarela, Tríplice Viral, Hepatite B, Varicela e Covid-19.

Débora Lopes, aluna da Escola Tiradentes Entre as vacinas mais procuradas estão HPV e Influenza, evidenciando a preocupação das famílias com a prevenção de doenças respiratórias e infecções virais. Para receber as doses, os estudantes devem apresentar o cartão de vacinação, o cartão do SUS e a autorização assinada pelos pais ou responsáveis. A mobilização faz parte do esforço contínuo da Prefeitura em fortalecer a saúde preventiva. A vacinação nas escolas é uma estratégia que facilita o acesso e garante proteção desde cedo, conforme destaca Stefany: “Levar a vacinação até as escolas é uma forma de garantir que mais crianças estejam protegidas, mesmo que seus pais não consigam levá-las até as unidades de saúde.”

A pequena Débora Lopes, de 10 anos, aluna da Escola Tiradentes, que é filha de uma colaboradora da escola Rio Madeira, também aproveitou a ação para se vacinar contra HPV e febre amarela: “Eu acho importante ajudar as crianças na vacinação. Venham tomar vacina! A vacina faz a gente se sentir melhor.”

A Semana de Saúde nas Escolas segue com programação em outras unidades da rede municipal de ensino, nesta terça-feira (19), a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. José Otino de Freitas, terá vacinação das 08h às 12h e das 14h às 17h. Fique atento nas redes sociais da Semusa e da Prefeitura de Porto Velho para saber outros pontos de vacinação durante a semana.

Texto:Jhon Silva

Foto:Diego Sousa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)