Comitiva liderada pela prefeitura parte em apoio aos ribeirinhos do Baixo Madeira

Na manhã desta terça-feira (20), uma comitiva liderada pela vice-prefeita de Porto Velho, Magna dos Anjos, partiu do Prédio do Relógio com destino às comunidades de Cavalcante e Silveira, localizadas na região do baixo Madeira.



O grupo, composto por servidores da assistência social do município, Gabinete Militar e lideranças religiosas, partiu do Prédio do Relógio e seguiu por terra até a cidade de Humaitá (AM), onde foram em uma embarcação até as regiões afetadas pela cheia do rio Madeira.



Mesmo com o recuo do nível do rio, os impactos ocasionados pelo avanço da água seguem prejudicando as comunidades, principalmente no que diz respeito à segurança alimentar e hídrica desses munícipes.

Operação conta com a logística da Defesa Civil De acordo com Magna dos Anjos, essa missão visa entregar cestas básicas e água, além de levar o serviço de assistência social e apoio a essas comunidades que tanto precisam nesse momento de luta.



“Estamos atentos à necessidade dessas comunidades, que desde o início do período de cheia recebem a dedicação e o trabalho incansável dos nossos servidores sob a determinação do prefeito Léo Moraes”, destacou a vice-prefeita Magna dos Anjos.



Essa operação conta com a logística da Defesa Civil, responsável pela execução da operação S.O.S Ribeirinhos.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:João Paulo Prudêncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)