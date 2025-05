Prefeitura divulga resultado final dos comerciantes selecionados do chamamento público para o Arraiá da Prefs

A Prefeitura de Porto Velho divulgou o resultado final do edital de chamamento público 009/2025/SEMUSB, para concessão de autorização de uso a comerciantes que atuarão durante o evento Arraiá sa Prefs – Abertura Oficial do Circuito Junino 2025, que faz parte do calendário anual da Fundação Cultural do município (Funcultural).

A lista completa com a relação dos habilitados pode ser acessada aqui: https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2025/05/65272/1747670131resultadoedital0092025.pdf. O chamamento foi destinado a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas em Porto Velho, interessadas em comercializar produtos alimentícios e brinquedos durante os três dias de festividade, sendo regido pelas Leis Federais nº 14.133/2021, Leis Complementares nº 873/2021, nº 878/2021 e demais normas aplicáveis.

No total, 54 habilitações foram confirmadas e os vendedores ambulantes atuarão com food trucks/trailers e brinquedos infantis. Entre as atividades permitidas para comercialização estão: comidas típicas regionais, como, por exemplo, vatapá, galinha picante e bobó de camarão.

Também foram habilitados para os brinquedos como pula-pula e escorregador inflável.

A Semusb destaca que os selecionados têm até 21 de maio de 2025 para providenciar a abertura de processo.

O Arraiá da Prefs será realizado nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2025, no Parque da Cidade, localizado na av. Calama, nº 50, bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)